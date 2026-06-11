غياب محتمل لترامب عن افتتاح كأس العالم في أميركا

- تتزايد التكهنات حول غياب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المباراة الافتتاحية لمنتخب أميركا في كأس العالم 2026، حيث لم يتم تأكيد حضوره أو غيابه رسميًا رغم التقارير الصحافية. - مصادر من البيت الأبيض تشير إلى أن ترامب لن يحضر المباراة في ملعب إينغلوود بلوس أنجليس، بينما من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية ماركو روبيو كممثل عنه. - تستضيف الولايات المتحدة، مع المكسيك وكندا، أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا، حيث يلعب المنتخب الأميركي مبارياته في إينغلوود.

يحوم الغموض حول حضور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79 سنة)، المباراة الافتتاحية لمنتخب أميركا في منافسات بطولة كأس العالم 2026، إذ لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن حضور ترامب أو عدمه، رغم عديد التقارير الصحافية في أميركا التي أشارت لإمكانية غيابه عن المباراة.

ونشر موقعا "بوليتيكو" و"ذا أتلتيك" الأميركيان، الخميس، معلومات نقلاً عن مصادر خاصة من داخل البيت الأبيض، تُشير إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79 سنة)، لن يكون حاضراً في مدرجات ملعب إينغلوود في لوس أنجليس لحضور المباراة الافتتاحية لمنتخب أميركا أمام باراغواي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026.

وجرت العادة في كأس العالم أن يحضر رئيس كل دولة المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في المونديال، مع افتتاح العرس العالمي الكروي الأكبر على وجه الكرة الأرضية، فيما لم يُصدر البيت الأبيض أو وزارة الخارجية تعليقاً على هذه الأخبار، ولم يؤكدا عدم حضور الرئيس الأميركي للمباراة الافتتاحية للمونديال، في وقت ذكرت المعلومات أيضاً أنه من المرجح حضور وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، المباراة كمُمثل لترامب في الملعب، على أن يرأس روبيو وفداً يضمُ أيضاً وزير النقل شون دافي، ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.

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وتستضيف الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب المكسيك وكندا، أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، وللمرة الأولى يشارك 48 منتخباً في البطولة، التي تتضمن 104 مباريات حتى المباراة النهائية، وسيخوض المنتخب الأميركي مباراتين من أصل ثلاث في دور المجموعات على ملعب فريقَي لوس أنجليس رامز ولوس أنجليس تشارجرز في مدينة إينغلوود جنوب لوس أنجليس، وإلى جانب باراغواي، سيواجه المنتخب الأميركي منتخبي أستراليا وتركيا.