غياب ماركيز يفتح الباب أمام بيرّو في حلبة أستراليا

تلقى فريق دوكاتي لينوفو ضربة موجعة، بعد تأكّد غياب نجمه الإسباني مارك ماركيز (32 عاماً) عن جولتين متتاليتين من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، إثر الإصابة التي تعرّض لها في جائزة إندونيسيا الكبرى، عندما اصطدم به الإيطالي ماركو بيتزيتشي (26 عاماً)، ليفقد توازنه ويسقط بقوة، وكشفت الفحوص الطبية، التي أجراها ماركيز، عن إصابته بكسر وتمزق في أربطة الكتف اليمنى، ما فرض عليه الخضوع لفترة راحة وعلاج تمتد لأسابيع.

وأعلن "دوكاتي"، في بيان رسمي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أنّ سائق الاختبارات الإيطالي المخضرم، الإيطالي ميكيلي بيرّو (39 عاماً)، سيتولى مهمة تعويض ماركيز في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة فيليب آيلاند، وهي المشاركة السبعون له في الفئة الملكية. وأشار البيان إلى أن ماركيز يواصل علاجه في مدريد، في حين لم يُحسم بعد هوية البديل في جائزة ماليزيا المقبلة، ما يفتح الباب أمام عدة خيارات محتملة.

ويُعد بيرّو أحد أقدم الوجوه في مشروع "دوكاتي" التقني، إذ يشغل منذ عام 2013 منصب السائق التجريبي الأول للفريق، وشارك في عدد من السباقات بديلاً مؤقتاً. وكان آخر ظهور له في "موتو جي بي" خلال جائزة التضامن الكبرى 2024، مع فريق بيرتامينا إندورو VR46، غير أنه لم يخض أي سباق هذا الموسم، بسبب القيود التنظيمية التي تمنع مشاركة سائقين ضيوف مع الفرق، التي لا تمتلك امتيازات تطوير. ولم يسبق له خوض سباق في "فيليب آيلاند" منذ موسم 2012، حين كان يقود لفريق سان كارلو هوندا غريزيني، وأنهى السباق في المركز الرابع عشر.

وفي المقابل، ترك إعلان "دوكاتي" الباب مفتوحاً أمام احتمال مشاركة نجم بطولة السوبر بايك، نيكولو بوليغا (25 عاماً)، في سباق ماليزيا، إذ يخضع حالياً لاختبارات تقنية مع "دوكاتي"، تمهيداً لانضمامه الرسمي إلى مشروع الفريق في فئة "السوبر بايك" العام المقبل. كما طُرحت أسماء أخرى محتملة، مثل ألفارو باوتيستا وأندريا يانّوني ودانيلو بيتروتشي، الذين يمتلكون خبرة حديثة مع دراجات "موتو جي بي". ويأمل "دوكاتي" أن ينجح بيرّو في سدّ فراغ ماركيز مؤقتاً، والحفاظ على إيقاع الفريق، من أجل البقاء في صدارة ترتيب الصانعين.