غياب المفاجآت في الدوري الأوروبي بتأهل الفرق القوية

غابت المفاجآت عن إياب ملحق ثمن نهائي منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أقيمت مساء الخميس. وتأهلت أندية: شتوتغارت وباناثيناكوس وفرنكفاروس وليل ونوتنغهام فورست وسيلتا فيغو وبولونيا وغينك إلى ثمن النهائي، لتلتحق بأندية: بورتو وليون وروما وسبارتا براغا وميتلايند وفربيورغ وأستون فيلا وريال بتيس، التي ضمنت التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، وستقام القرعة يوم الجمعة، والتي ستسفر بلا شك عن مباريات قوية باعتبار وجود أندية لها تاريخ كبير في هذه المشاركة، كما أن مسابقة الدوري الأوروبي تتيح للبطل فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ونجح نادي ليل الفرنسي، في قلب الطاولة على النجم الأحمر الصربي، بالانتصار عليه (0ـ2) خارج ميدانه بعد خسارته ذهاباً على ميدانه (1ـ0)، وقد ساهم المخضرم أولفييه جيرو في انتصار فريقه بتسجيل الهدف الأول. وحقق سلتيك الاسكتلندي انتصاراً على مضيفه شتوتغارت الألماني (0ـ1) خارج ملعبه، ولكن ذلك لم يكن كافياً ليضمن التأهل بعد خسارته ذهاباً على ملعبه (1ـ4). وحصد باناثيناكوس اليوناني تأهلاً صعباً على حساب فيتوريا بلزن البولندي بركلات الترجيح، بعد التعادل (1ـ1)، وكانت مباراة الذهاب قد حسمها التعادل أيضاً (2ـ2). وتمكن فرنكفاروس المجري من التأهل إثر انتصاره على ليدوغاريتش البلغاري بنتيجة (2ـ0) معوضاً خسارته ذهاباً (1ـ2).

وكان فنربخشة التركي قريباً من صنع الحدث بعد تقدمه (2ـ0) على مُضيفه نوتنغهام فورست الإنكليزي بعد خسارته ذهاباً (3ـ0)، ولكن الفريق الإنكليزي تدارك الموقف وسجل هدفاً لتنتهي المباراة على نتيجة (1ـ2) وتأهل الفريق الإنكليزي، كما تخطى بولونيا الإيطالي عقبة بران النرويجي وانتصر عليه مجدداً بنتيجة (1ـ0)، ولم يجد سلتا فيغو صعوبات للانتصار على ضيفه باوك اليوناني، وفاز عليه بنتيجة (1ـ0) بعد فوزه ذهاباً (1ـ2). وفشل دينامو زغرب الكرواتي، في تعويض خسارته ذهاباً على ميدانه (3ـ1)، رغم انتصاره على غينك البلجيكي بالنتيجة نفسها خلال الوقت الأصلي، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في إحراز هدفين خلال الوقت الإضافي، كانا كفيلين بالعبور للدور المقبل.