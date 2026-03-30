غياب أيقونة تشجيع منتخب الكونغو الديمقراطية عن ملحق المونديال

- يفتقد منتخب الكونغو الديمقراطية مشجعه الشهير "لومومبا" في المباراة الحاسمة ضد جامايكا بسبب تعثر حصوله على تأشيرة دخول إلى المكسيك، مما يحرمه من دعم فريقه في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026. - حاول لومومبا السفر من كينيا إلى المكسيك عبر إثيوبيا للحصول على تأشيرة سريعة، لكن الإجراءات استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، مما اضطره للعودة إلى كينشاسا دون تحقيق هدفه. - يُعتبر لومومبا رمزًا جماهيريًا بارزًا في الكونغو، حيث اشتهر بتجسيده هيئة الزعيم التاريخي باتريس لومومبا، وحظي بتكريم خاص من المنتخب الجزائري.

يفتقد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية أحد أبرز مشجعيه خلال المواجهة الحاسمة أمام منتخب جامايكا، المقررة في منتصف ليل الأربعاء، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، وذلك بسبب تعثر حصوله على تأشيرة دخول إلى المكسيك، ما يعني غياب المناصر الشهير ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف بلقب "لومومبا"، عن المدرجات رغم أهميته الرمزية الكبيرة داخل جماهير "النمور"، في وقت يستعد فيه المنتخب لخوض مباراة مفصلية سيحجز الفائز فيها بطاقة التأهل.

وأوضح لومومبا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل محاولاته للسفر، قائلاً: "كنا في كينيا، ولكن على الرغم من كل الجهود المبذولة، وخاصة من قبل وزير الرياضة ديدييه بوديمبو، لم نتمكن من الحصول على تأشيرات. لذا، عدنا إلى كينشاسا مع زملائي المذيعين صباح يوم الأحد 29 مارس (آذار). في اليوم نفسه، اتصل بي أحد معارفي بشكل عاجل واقترح عليّ الذهاب إلى إثيوبيا، حيث يتمتع بنفوذ، لمحاولة الحصول على تأشيرة دخول سريعة إلى المكسيك. غادرت كينشاسا حوالي الساعة الخامسة مساءً وقضيت الليلة في أديس أبابا، حيث بدأت الإجراءات. لسوء الحظ، حتى في حالات الطوارئ، يتطلب الحصول على تأشيرة سريعة يوماً واحداً على الأقل للمعالجة، وذلك وفق شروط محددة".

ويُعد لومومبا من أبرز وجوه التشجيع في الكونغو الديمقراطية، وقد لفت الأنظار خلال كأس الأمم الأفريقية 2025 بعدما وقف بلا حراك لمدة 438 دقيقة، قبل أن ينهار بالبكاء عقب خروج منتخب بلاده أمام منتخب الجزائر في الدور ثمن النهائي، في مشهد تحول إلى رمز مؤثر في البطولة، كما اكتسب شهرة واسعة بعد تجسيده هيئة الزعيم التاريخي لبلاده باتريس لومومبا، ما جعله أيقونة جماهيرية بارزة، قبل أن يحظى بتكريم خاص من المنتخب الجزائري الذي منحه قمصاناً موقعة تقديراً لموقفه.