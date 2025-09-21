غويهي يفسد مخططات ليفربول ويختار عملاق إسبانيا وجهته المقبلة

ميركاتو
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
21 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:39 (توقيت القدس)
غويهي خلال مباراة سندرلاند بملعب سيلهرست بارك، 13 سبتمبر 2025 (لويس ستوري/Getty)
غويهي خلال مباراة سندرلاند بملعب سيلهرست بارك، 13 سبتمبر 2025 (لويس ستوري/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أثار فشل انتقال مارك غويهي من كريستال بالاس إلى ليفربول جدلاً كبيراً، حيث توقفت الصفقة بسبب عدم تمكن بالاس من إيجاد بديل، رغم الاتفاق على مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني.

- أبدى غويهي رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، حيث ينتظره مشروع رياضي بقيادة تشابي ألونسو، مع احتمالية رحيل المدافعين روديغر وألابا، مما يفتح له فرصة للمنافسة في التشكيلة الأساسية.

- يتمتع غويهي بوضعية مميزة تتيح له توقيع عقد مبدئي مع أي نادٍ اعتباراً من يناير، مما يمنح ريال مدريد أفضلية في المفاوضات، خاصة مع خبرته في استقطاب اللاعبين مجاناً.

أثار مدافع كريستال بالاس، الإنكليزي مارك غويهي (25 عاماً)، جدلاً واسعاً في سوق الانتقالات الأخيرة، بعدما كان على وشك الالتحاق بصفوف ليفربول، قبل أن تنهار الصفقة في الساعات الأخيرة من "الميركاتو" الصيفي، على الرغم من الاتفاق بين إدارة "الريدز" ونظيرتها في بالاس على انتقال اللاعب مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، غير أنّ فشل الفريق اللندني في التعاقد مع بديل أجبره على إيقاف العملية.

وفيما كانت جماهير ليفربول تترقب استئناف المفاوضات في فترة الانتقالات الشتوية أو مع نهاية عقد اللاعب صيف 2026، قلبت التطورات الأخيرة الموازين تماماً، بعد أن أبدى المدافع الدولي رغبته في خوض تجربة جديدة خارج أسوار "البريمييرليغ"، والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة ذا ميرور البريطانية، السبت، أنّ مارك غويهي أبلغ مستشاريه بأن خياره الأول يتمثل بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، إذ ينتظره مشروع رياضي ضخم، يقوده المدرب الإسباني تشابي ألونسو (43 عاماً)، الساعي لتعزيز خط الدفاع بعناصر شابة. ويأتي ذلك في ظل إمكانية رحيل المدافعين المخضرمين: الألماني أنطونيو روديغر، والنمساوي ديفيد ألابا، ما يفتح الباب أمام مدافع كريستال بالاس للمنافسة بقوة على مكان في التشكيلة الأساسية، إلى جانب كل من البرازيلي إيدير ميليتاو، والإسباني دين هويسين، وزميله المرتقب راؤول أسينسيو.

ويتمتع الدولي الإنكليزي، مارك غويهي، بوضعية مميزة، إذ يحق له اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل توقيع عقد مبدئي مع أي نادٍ آخر، بحكم أن عقده مع كريستال بالاس ينتهي في يونيو/ حزيران 2026. وهذا المعطى يمنح ريال مدريد أفضلية واضحة في المفاوضات، خصوصاً أن النادي الملكي اكتسب خبرة كبيرة في استقطاب اللاعبين القادرين على الانتقال مجاناً مع نهاية عقودهم، كما حدث هذا الموسم مع النجم الإنكليزي، ترينت ألكسندر-أرنولد، القادم من ليفربول.

كامافينغا بملعب سانتياغو برنابيو قبل مباراة مرسيليا، 16 سبتمبر 2025 (دييغو سوتو/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

تشلسي يستهدف نجم وسط ريال مدريد بصفقة تبادلية

وكان نادي ليفربول قد شرع في إعادة بناء خطه الخلفي، في ظل تقدّم عمر قائده، الهولندي فيرجيل فان دايك، إلى جانب عدم توصّل إدارة "الريدز" إلى اتفاق لتمديد عقد الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي بدوره مع نهاية الموسم الحالي، ويقع هو الآخر ضمن اهتمامات نادي ريال مدريد لتعزيز دفاعه في الموسم المقبل.

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
فيوري يتفاعل خلال نزال أوسيك في السعودية، 21 ديسمبر 2024 (ريتشارد بيلهام/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

هل يصبح نزال فيوري وجوشوا الأعظم في تاريخ المُلاكمة؟

فريق العالم يحتفل بلقب بطولة كأس ليفر، 21 سبتمبر 2025 (كلايف برونسكيل/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

فريتز يخطف الأنظار ويقود فريق العالم إلى استعادة لقب كأس ليفر للتنس

سينر عقب خسارتة لبطولة أميركا المفتوحة، 7 سبتمبر 2025 (سوزان مولان/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

سينر يعزز طاقمه من أجل استعادة صدارة التنس العالمي