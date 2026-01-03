- عودة قريبة لأمين غويري: أكد روبيرتو دي زيربي، مدرب أولمبيك مرسيليا، أن المهاجم الجزائري أمين غويري سيعود للملاعب بعد تعافيه من إصابة في الكتف، حيث حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في مباراة نانت ضمن الدوري الفرنسي. - تحديات واستعدادات: بعد غياب لأكثر من شهرين، يحتاج غويري لاستعادة لياقته البدنية، خاصة بعد غيابه عن كأس أمم أفريقيا، ويستهدف التألق مع مرسيليا استعداداً لكأس العالم 2026. - فرص وتطلعات: رغم غيابه عن نسختين متتاليتين من كأس أمم أفريقيا، يطمح غويري للتألق مع "محاربي الصحراء" في كأس العالم المقبلة، وهي فرصة لا تعوض لأي لاعب.

أكد الإيطالي روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لنادي أولمبيك مرسيليا، أن عودة المهاجم الجزائري، أمين غويري (25 عاماً)، إلى الملاعب من جديد تقترب كثيراً، وذلك بعدما تعرّض الأخير لإصابة في الكتف الأيمن وخضع لعملية جراحية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأبعدته عن المنافسات منذ ذلك الحين، كما تسبّبت في غيابه عن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في المغرب.

وكشف دي زيربي أن غويري حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لنادي أولمبيك مرسيليا للعودة إلى الملاعب مجدداً، وسيستعيد المهاجم الجزائري نشاطه مع مواجهة نانت المقررة غداً الأحد على ملعب فيلودروم ضمن الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي. وقال المدرب الإيطالي في تصريحاتٍ أبرزها موقع راديو أر إم سي سبورت الفرنسي، أمس الجمعة: "الغياب الوحيد حالياً هو نايف أكرد، لكنّنا نتواصل معه كثيراً عبر الهاتف وندعمه، أما غويري فقد حصل على موافقة طبيب النادي للانضمام مجدداً إلى الفريق، فيما عاد تراوري وميدينا أيضاً".

وبعد غياب دام أكثر من شهرين، سيحتاج غويري بطبيعة الحال لاستعادة كامل لياقته البدنية، خاصة أنّه لم يشارك في أيّ مباراة منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع المنتخب الجزائري، وكانت آخر مواجهة له بقميص أولمبيك مرسيليا أمام فريق ميتز في الرابع من أكتوبر، إذ سجل هدفاً وصنع آخر في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بثلاثية نظيفة، قبل أن تتسبب الإصابة خلال مواجهة أوغندا في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في إبعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

وتسببت هذه الإصابة في غياب غويري عن كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعد أن غاب أيضاً عن نسخة 2023 التي أقيمت في ساحل العاج، ورغم ذلك، فقد رفع صاحب الـ25 عاماً التحدي بعد حصوله على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي لناديه، ويستهدف التألق مع فريق الجنوب الفرنسي خلال الأشهر المقبلة، من أجل الاستعداد الجيّد قبل المشاركة مع "محاربي الصحراء" في نهائيات كأس العالم المقرّرة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وهي البطولة التي تعتبر حلماً لأي لاعب وفرصة لا تعوض لأنها تقام مرة كلّ أربع سنوات.