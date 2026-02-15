غويري نجم مرسيليا بفترته الصعبة والسوري أوسو يترك بصمته في بلجيكا

- تألق الجزائري أمين غويري في مباراة أولمبيك مرسيليا ضد سترازبورغ، حيث صنع الهدف الأول وسجل الثاني، لكن فريقه فقد التقدم وانتهت المباراة بالتعادل (2-2)، رغم غيابه عن عدة مباريات بسبب الإصابة. - في الدوري البلجيكي، سجل السوري أيهم أوسو هدفاً لفريقه شارل لوروا، لكنه لم يمنع الهزيمة أمام جنك (3-2)، ليصل إلى هدفه الثاني في الموسم خلال 24 مباراة. - في الدرجة الإنكليزية الثانية، أبدع المغربي عثمان معما بهدفه الرابع مع واتفورد، بينما تألق التونسي أنيس بن سليمان بصناعة هدفين لنورويتش، وسجل المغربي يونس طه هدفاً لغرونغين في الدوري الهولندي.

رغم الفترة الصعبة التي يمرّ بها نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، فرض الجزائري أمين غويري (25 عاماً)، نفسه نجم مباراة فريقه أمام سترازبورغ، اليوم السبت، في منافسات الأسبوع الـ 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي حسمها التعادل (2ـ2)، في صدمة جديدة لنادي الجنوب الفرنسي، الذي كان متقدماً في النتيجة (2ـ0) قبل أن يفقد التقدم مجدداً ويقبل هدفاً في الوقت البديل.

وصنع الجزائري هدف فريقه الأول منذ بداية المواجهة بـ"أسيست" إلى مايسون غرينوود، قبل أن يظهر غويري ويُضيف الهدف الثاني، الذي قرّب فريقه كثيراً من الانتصار، قبل استبدال الدولي الجزائري لاحقاً، لكن فريقه خسر تقدمه وانهار بعد التبديل. وسجل الجزائري خمسة أهداف خلال 12 مباراة، بما أنّه غاب عن عديد المواجهات بعد إصابته الخطيرة.

وفي الأسبوع الـ 25 من الدوري البلجيكي، سجل السوري أيهم أوسو (26 عاماً) هدفاً لم يمنع فريقه شارل لوروا من الهزيمة أمام جنك بنتيجة (3ـ2)، وسجل المدافع السوري الهدف الثاني في رصيده في الموسم الحالي، خلال 24 مشاركة مع الفريق وقد كان أساسياً في كل المباريات التي شارك فيها لحدّ الآن في الدوري المحلي.

وفي منافسات الدرجة الإنكليزية الثانية، سجل المغربي عثمان معما (20 عاما)، نجم كأس العالم تحت 20 عاماً الأخيرة، هدفه الرابع، حيث ساهم في حصول فريقه واتفورد على نقطة التعادل مع بريستون (2ـ2)، وقد شارك النجم القادم للكرة المغربية في 19 مباراة مع فريقه لحدّ الآن. في الوقت عينه شهدت منافسات الدرجة الإنكليزية الثانية، تألقاً متواصلاً للتونسي أنيس بن سليمان، الذي صنع هدفين في لقاء فريقه نورويتش، المنتصر بنتيجة (3ـ1) على ويست بروميتش. بدوره، سجل المغربي يونس طه هدف فريقه غرونغين الذي خسر أمام أوتريخت بنتيجة (1ـ2) في الدوري الهولندي، محرزاً الهدف الرابع في الموسم الحالي.