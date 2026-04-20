غويري ضحية هزائم مرسيليا في الدوري الفرنسي

- أمين غويري، مهاجم منتخب الجزائر، يواجه احتمال الرحيل عن أولمبيك مرسيليا بسبب تراجع نتائج الفريق وفقدانه نقاطاً ثمينة في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، مما يهدد مشاركته في المسابقات الأوروبية. - موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي يشير إلى أن غويري ضمن قائمة اللاعبين الذين قد يرحلون إذا فشل مرسيليا في التأهل، حيث يعتمد النادي على البطولة لدعم موارده المالية. - رغم إصابته السابقة، قدم غويري أداءً مميزاً في النصف الثاني من الموسم، مسجلاً 10 أهداف وصانعاً خمسة أخرى في 25 مباراة.

أصبح مهاجم منتخب الجزائر لكرة القدم، أمين غويري (26 عاماً) مهدداً بالرحيل عن أولمبيك مرسيليا الفرنسي، بسبب تراجع نتائج الفريق في آخر المباريات. وخسر فريق الجنوب الفرنسي أمام لوريون يون السبت بنتيجة (0ـ2)، ليفقد نقاطاً ثمينة في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبات مهدداً بالغياب عن المسابقات الأوروبية.

وأشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أمس الأحد، إلى أن غويري يوجد ضمن قائمة من الأسماء التي قد تدفع ثمن فشل الفريق في التأهل إلى دوري الأبطال. ويعتمد مرسيليا كثيراً على هذه المسابقة من أجل دعم مواره المالية، ولكن في حال الغياب عن البطولة فإن النادي سيكون مجبراً على التخلص من عددٍ من نجومه ومن بينهم اللاعب الجزائري. وذكر الموقع الفرنسي: "يُعتبر هذا التأهل بالغ الأهمية بالنسبة للوضع المالي للنادي، وبدونه قد يُجبر ثلاثة لاعبين رئيسيين من مرسيليا، وهم أمين غويري وماسون غرينوود وإيغور بايكساو على الرحيل".

ويُعتبر غويري من أفضل لاعبي الفريق في النصف الثاني من الموسم، فقد تعرّض إلى إصابة في نهاية العام الماضي، حرمته من المشاركة في كأس أفريقيا، ولكن منذ عودته وهو يقدم مستويات جيدة، ويحاول مساعدة الفريق، الذي تلقى الكثير من الصدمات بداية بوداع دوري أبطال أوروبا، ثم كأس فرنسا، قبل أن يبتعد عن صراع التتويج. وخلال 25 مباراة شارك فيها في كل المسابقات، سجل غويري 10 أهداف وصنع خمسة أهداف أخرى. وقد قادت الهزائم المتكررة التي انقاد لها الفريق، إلى رحيل المدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي، ولكن معوّضه السنغالي حبيب باي لم يكن أفضل حظاً منه حتى الآن، بما أن نتائج الفريق شهدت تراجعاً كبيراً.