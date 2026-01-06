غونزالو غارسيا يشعل التوتر بين فينيسيوس وتشابي ألونسو

06 يناير 2026   |  آخر تحديث: 20:54 (توقيت القدس)
غارسيا يتحدث مع ألونسو بعد خروجه أمام بيتيس، 4 يناير 2026 (دينيس دويل/Getty)
غارسيا يتحدث مع ألونسو بعد خروجه أمام بيتيس، 4 يناير 2026 (دينيس دويل/Getty)
- أشعل غونزالو غارسيا التوتر بين تشابي ألونسو وفينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، حيث انتقد فينيسيوس زملاءه بسبب قلة التمريرات له، مما أثار جدلاً واسعاً.
- رغم تألق غونزالو بتسجيله ثلاثة أهداف، إلا أن فينيسيوس لم يكن راضياً عن طريقة لعبه، واشتكى علناً من قلة التمريرات، مما دفع ألونسو لتوجيه تعليمات صارمة لغونزالو.
- مستقبل فينيسيوس في ريال مدريد يكتنفه الغموض، حيث يرفض تمديد عقده مع النادي، مما يزيد من تعقيد علاقته بالمدرب وزملائه.

أشعل المهاجم الإسباني الشاب غونزالو غارسيا (21 عاماً) التوتر مجدداً بين المدير الفني للنادي الملكي، تشابي ألونسو، والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال اللقاء الذي جمع الفريق أمام ريال بيتيس على ملعب سانتياغو بيرنابيو، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري الإسباني. والتقطت الكاميرات هذه المحادثة، إذ وجّه فينيسيوس بعض الانتقادات للمدرب، بسبب تصرفات زملائه على أرض الملعب، وكان غونزالو أحد أبرز أسباب هذا الجدل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل المحادثة، التي جمعت بين فينيسيوس وتشابي ألونسو، وكان غونزالو غارسيا واحداً من أسباب التوتر بين الثنائي، فرغم التألق الكبير لهذا الأخير الذي سجل ثلاثة أهداف في عودة منافسات "الليغا"، وساهم في فوز ريال مدريد على ريال بيتيس بخمسة أهداف لهدف، مستفيداً من غياب زميله الفرنسي، كيليان مبابي، بسبب الإصابة، فإن هذا الأمر لم يُرضِ فينيسيوس تماماً، إذ ظهر غاضباً في إحدى اللقطات، واشتكى علناً من طريقة لعبه أمام المدرب.

وأضافت الصحيفة أن فينيسيوس وجه انتقاداً غير مباشر لغونزالو بسبب قلة تمريراته له. وقال للمدرب تشابي ألونسو في مقطع الفيديو، الذي التقطته كاميرات قناة موفيستار: "هذا غير مقبول، يجب عليهم أن يمرروا الكرة، الجميع يريد المراوغة، وبعدها يطلقون صفارات الاستهجان ضدي، قولوا لغونزالو إنه يجب أن يمرر الكرة مرة واحدة على الأقل، ليس طوال الوقت، لكن مرة واحدة". ولم يتردد ألونسو في توجيه تعليماته له لاحقاً بالضغط، وعدم الوقوف ساكناً، في موقف أثار اهتمام الجميع وسط أجواء المباراة.

لينارت كارل مع بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا، 14 ديسمبر 2025 (Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

موهبة بايرن الصاعدة تُشعل الجدل: لينارت كارل وحُب ريال مدريد

ولم يكن تصريح فينيسيوس لطيفاً بحق غونزالو غارسيا، الذي عاش ليلة أحلامه على أرضية سانتياغو بيرنابيو، بعد أن كانت مشاركته عادة تقتصر على نحو عشرين دقيقة عند دخوله من مقاعد البدلاء، أما من الجانب الرياضي، فلم يعد فينيسيوس بالبريق نفسه منذ عدة أشهر، ولا يزال الغموض يحيط بمستقبله في العاصمة مدريد، علماً بأن الجناح البرازيلي مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، لكنه ما زال يرفض توقيع عقد التمديد مع النادي الملكي، ما يضيف مزيداً من التعقيد والأبعاد المثيرة للجدل حول علاقته بالمدرب وزملائه داخل الفريق.

