غونزالو بيرغيسيو.. قصة هدّاف حوّل ذكريات الملاعب إلى مشروع

- غونزالو بيرغيسيو، المهاجم الأرجنتيني البارز، تألق في بطولات "أبيرتورا" و"كلاوسورا" مع سان لورينزو، وحقق إنجازات لافتة في كوبا ليبرتادوريس 2008، مما جعله محط أنظار الأندية الأوروبية. - بعد مسيرة احترافية في أوروبا وأمريكا الجنوبية، اختتم بيرغيسيو مشواره الكروي مع تريستان سواريز، وحقق نجاحاً كبيراً مع نادي ناسيونال الأوروغواياني بتسجيله 91 هدفاً في 174 مباراة. - أسس بيرغيسيو مشروع "جي بي سبورتس" في سان مارتين، وهو مجمع رياضي يضم ملاعب لكرة القدم والبادل، ويشمل فريقاً رياضياً يشارك في "كوبا بوترييرو".

يُعدّ غونزالو بيرغيسيو (41 عاماً)، واحداً من المهاجمين الذين تركوا بصمة واضحة في كرة القدم الأرجنتينية خلال بطولتَي "أبيرتورا" و"كلاوسورا"، في مطلع الألفية الجديدة. وتألق المهاجم، الذي لُقّب بـ"لافاندينا"، بقوة مع فريق سان لورينزو، وبرز في كوبا ليبرتادوريس 2008. وبعد عام ونصف العام من اعتزاله، وبينما كان يستمتع بوقته مع عائلته، بدأ بيرغيسيو مشروعاً شخصياً مرتبطاً بعالم الكرة: إنشاء مجمّع رياضي في سان مارتين.

وبحسب تقرير خاص لموقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، فقد بدأ "لافاندينا" مسيرته من فرق الشباب في نادي بلاتينسي في مطلع الألفية، ثم انتقل إلى راسينغ لخوض بطولة أبيرتورا 2006، بعد فترة قصيرة في إينستيتوتو دي قرطبة. ورغم أن الفريق كان يعيش فترة صعبة (أنهى موسميه في منتصف جدول الترتيب)، فإن بيرغيسيو سجّل أرقاماً جيدة: 12 هدفاً في 35 مباراة. في تلك الفترة كان فكوندو سافا هو الهدّاف الأبرز، لكن العيون الأوروبية تابعت المهاجم القادم من قرطبة، فانتقل إلى بنفيكا البرتغالي. غير أنّ بيرغيسيو لم ينجح في فرض نفسه هناك، فعاد بعد ستة أشهر إلى الأرجنتين، لينضم إلى سان لورينزو.

وتألق اللاعب بشكل لافت في موسمه الأول، وكان البطل في المواجهة الشهيرة أمام ريفر بليت في ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس، حيث سجل هدفين في خمس دقائق، ليقود فريقه إلى انتصار تاريخي في "المونومنتال"، لكن مشوار سان لورينزو انتهى في الدور ربع النهائي أمام فريق ليغا دي كيتو الإكوادوري، بعد خطأ الحارس الأرجنتيني أغوستين أوريون. وكانت تلك المرحلة من أفضل فترات بيرغيسيو في النادي، ونال خلالها ثلاثة استدعاءات إلى منتخب الأرجنتين، إذ شارك مرتين في تصفيات كأس العالم 2010 (الخسارة 0-1 أمام تشيلي و0-2 أمام الإكوادور)، كما لعب مباراة ودّية أمام بنما، انتهت 3-1 وسجّل خلالها ثنائية.

وفي النصف الثاني من عام 2009، انتقل إلى سانت إتيان الفرنسي، ثم بعد فترة قصيرة إلى كاتانيا الإيطالي، الذي ضمّ عدداً كبيراً من اللاعبين الأرجنتينيين تحت قيادة دييغو سيميوني، إلى جانب زملائه: ماكسي لوبيز وأليخاندرو غوميز وبابلو ليديسما وماريانو أندوخار. وبعد تجارب في سامبدوريا الإيطالي وأطلس المكسيكي، اختتم مسيرته في أميركا الجنوبية. وعاد لاحقاً إلى سان لورينزو، ثم لعب لفترة قصيرة مع فيليز سارسفيلد (سجّل هدفين في أربع مباريات)، قبل أن يخوض تجربة ناجحة استمرت أربع سنوات مع نادي ناسيونال الأوروغواياني، إذ أحرز 91 هدفاً في 174 مباراة. وبعدها عاد إلى بلاتينسي، واختتم مشواره الكروي مع تريستان سواريز وهو في التاسعة والثلاثين من عمره.

وبالتوازي مع استمتاعه بحياته العائلية، أسس بيرغيسيو مشروعاً جديداً باسم "جي بي سبورتس"، وهو مجمّع رياضي يضم ملاعب لكرة القدم والبادل، في منطقة سان مارتين بمقاطعة بوينس آيرس، كما أنشأ فريقاً يحمل الاسم نفسه يتدرب هناك، وسيشارك قريباً في "كوبا بوترييرو". وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف بيرغيسيو أنه تلقّى عرضاً للترشح لرئاسة نادي سان لورينزو، لكنه رفض ذلك في الوقت الحالي.