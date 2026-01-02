- أكد المدرب بيدرو سواريز غونزالفيس أن المغرب يمتلك الأفضلية في كأس أمم أفريقيا 2025 بفضل استثماراته وميزة اللعب على أرضه، لكنه أشار إلى التنافس الشديد مع منتخبات قوية مثل الجزائر، مصر، والسنغال. - أشار غونزالفيس إلى قوة فريق المغرب بقيادة أشرف حكيمي، محذراً من المفاجآت في كرة القدم، ومؤكداً على أهمية التركيز طوال البطولة، كما أشاد بتطور كرة القدم الأفريقية وإمكانية تحقيق نتائج كبيرة في كأس العالم 2026. - تحدث عن تجربته مع منتخب أنغولا وأشاد بأداء أشرف حكيمي والمدربين العرب مثل بيتكوفيتش والركراكي، مشيراً إلى تأثيرهم الإيجابي.

تحدث المدرب البرتغالي والمدير الفني الحالي لنادي يانغ أفريكانز التنزاني، بيدرو سواريز غونزالفيس (49 عاماً)، في لقاء خاص مع "العربي الجديد" عن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، وهو الذي سبق له قيادة منتخب أنغولا، خلال النسخة الماضية للبطولة في ساحل العاج، ليشارك خبراته وتحليلاته حول المنتخبات المرشحة والمحتملة للقب.

واستعرض المدرب البرتغالي، بيدرو سواريز غونزالفيس في حديثه مع "العربي الجديد"، أبرز اللاعبين الأفارقة، كما قدّم تقييمه للمنتخبات العربية، خصوصاً منتخبَي الجزائر والمغرب، وناقش التحديات الكبيرة التي تنتظر الفرق خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

من هي المنتخبات التي تُرشحها للمنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2025؟

المغرب، باعتباره البلد المضيف، يمتلك الأفضلية على الورق، بسبب الاستثمارات الكبيرة التي قام بها، وأيضاً لميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره، لكن البطولة ستكون شديدة التنافس، وستشهد مباريات قوية منذ البداية. الجزائر ومصر والسنغال وساحل العاج ونيجيريا أيضاً مرشحة للتألق، بينما هناك منتخبات محتملة مثل أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والكاميرون ومالي وتونس قد تصنع المفاجآت، أعتقد أننا سنرى منافسات مثيرة، وأي منتخب قد يكون لديه القدرة على قلب الموازين إذا استثمر إمكاناته جيداً.

هل يمكن للمغرب الفوز بالبطولة على أرضه بعد إنجاز كأس العالم 2022 في قطر؟

المغرب يملك فريقاً رائعاً ولاعبين مميزين للغاية، مثل أشرف حكيمي، الذي أراه قائداً حقيقياً لهذا الجيل. ومع ذلك، كرة القدم مليئة بالمفاجآت ولا يمكن لأحد أن يضمن الفوز مسبقاً. منتخب المغرب قوي ومستعد، لكن الفرق الأخرى، خصوصاً الجزائر ومصر وتونس، تمتلك الخبرة والجودة أيضاً، إن لعب البطولة على أرضه يمنح المغرب الأفضلية، لكن المسابقة طويلة وتتطلب تركيزاً ثابتاً من البداية حتى النهاية.

أي المنتخبات المتوسطة أو غير المرشحة قد تفاجئ الجميع، بحسب وجهة نظر غونزالفيس؟

هناك بعض المنتخبات الأفريقية غير المرشحة لديها القدرة على المنافسة، إذا استغلت إمكاناتها، وظهرت على نحوٍ جماعي ومنظم، كرة القدم في القارة السمراء دائماً مليئة بالمفاجآت، وهذا ما يجعل البطولة ممتعة ومثيرة.

حقق غونزالفيس مسيرة رائعة مع أنغولا في النسخة السابقة وكنت جزءاً من أسباب إقصاء الجزائر... ماذا تقول عن تلك التجربة؟

كانت تجربة رائعة وصعبة في الوقت نفسه، قيادة منتخب أنغولا منحتني الفرصة للعمل مع لاعبين شباب موهوبين، ونجحنا في تحقيق نتائج جيّدة، على الرغم من صعوبة المباريات، مباراة الجزائر كانت تحدياً كبيراً، لكن تحضيرنا واستراتيجيتنا سمحت لنا بتحقيق الفوز، وهذا جزء من طبيعة كرة القدم، كل تجربة تعلمك الكثير، وتزيد من خبرتك مدرباً، وأنا فخور بما حققناه مع أنغولا.

ما رأي غونزالفيس في فوز أشرف حكيمي بالكرة الذهبية الأفريقية... هل يستحقها؟

بلا شك، حكيمي لاعب استثنائي، ما يقدمه على المستوى الدفاعي والهجومي يجعله أحد أفضل اللاعبين في العالم، قيادته للفريق ورؤيته داخل الملعب مميزة جداً، وفوزه بالكرة الذهبية الأفريقية يعكس الجهد الكبير، الذي بذله خلال السنوات الماضية، هو مثال رائع على اللاعب الأفريقي الذي يثبت نفسه عالمياً.

هل تعتقد أن كرة القدم الأفريقية يمكن أن تصل إلى منصة التتويج في كأس العالم 2026 وأي المنتخبات قادرة على ذلك؟

بالطبع، كرة القدم الأفريقية تشهد تطوراً كبيراً، ولا يمكن التقليل من إمكانات لاعبيها، المنتخبات مثل المغرب والجزائر والسنغال ونيجيريا تمتلك لاعبين يشاركون في أكبر البطولات الأوروبية، وهذا يمنحها فرصة لتحقيق نتائج كبيرة في كأس العالم. النجاح يحتاج إلى تركيز وتجهيز كامل، لكن الإمكانات موجودة بالتأكيد.

إذا طلبنا كلمة عن هؤلاء المدربين: بيتكوفيتش والركراكي وحسام حسن والطرابلسي.. ماذا تقول؟

جميع هؤلاء المدربين لديهم خبرة كبيرة وطريقة مميزة في العمل. فلاديمير بيتكوفيتش يقود الجزائر جيداً، والركراكي نجح مع المغرب في بناء فريق قوي، وحسام حسن يمتلك معرفة كبيرة باللاعبين المصريين، وسامي الطرابلسي يعمل على تطوير منتخب تونس بطريقة احترافية، كل منهم يضيف طابعاً خاصاً لمنتخبه، وهذا يظهر مدى جودة المدربين في المنطقة.

مَن أفضل لاعب أفريقي شاهدته على الإطلاق؟ ومَن أعظم لاعب أفريقي في التاريخ؟

- أفضل لاعب شاهدته هو الليبيري جورج وياه، موهبة هائلة بكل المقاييس، وأعظم لاعب أفريقي في التاريخ، بالنسبة لي، هو الملك أوزيبيو رغم أنه مثّل منتخب البرتغال. كلاهما ترك بصمة كبيرة على كرة القدم العالمية وألهم أجيالاً من اللاعبين الأفارقة.

ما رأيك في منتخب الجزائر تحت قيادة بيتكوفيتش... هل تغيّر مقارنة بعهد بلماضي؟

نعم بالتأكيد، المنتخب الجزائري تطور جيداً تحت قيادة بيتكوفيتش، هناك تغيير في الطريقة والأسلوب، مع الحفاظ على قوة الفريق. بيتكوفيتش يحاول الدمج بين الخبرة والشباب، ما يعطي الفريق طابعاً متميزاً وقادراً على المنافسة.

أي منتخب عربي يمتلك أقوى تشكيلة من بين الجزائر والمغرب ومصر وتونس ولماذا؟

كل هذه المنتخبات تمتلك لاعبين مميزين، لكن على الورق، أرى أن المغرب يمتلك أفضلية طفيفة، بفضل عمق التشكيلة وجودة اللاعبين في أندية كبيرة، الجزائر ومصر أيضاً قويتان جداً، وتونس تقدم أداءً جيداً، لذلك المنافسة ستكون صعبة وحامية بين كل هذه الفرق.