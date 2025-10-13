غولر يستغل فترة التوقف الدولي... رسالة قوية من تركيا إلى تشابي ألونسو

تُعدّ فترات التوقف الدولي محطة مثيرة للجدل في عالم كرة القدم، فهي تُبطئ نسق المنافسات وتقطع خيوط الإيقاع، التي تبنيها الأندية على مدار الأسابيع الماضية، غير أن ما يراه البعض عائقاً، قد يتحول لدى آخرين إلى فرصة نادرة لاستعادة البريق وإثبات الذات، وهذا تماماً ما فعله النجم التركي الشاب، أردا غولر (20 عاماً)، الذي استغل التوقف الدولي بأفضل طريقة ممكنة، حين قدّم أداءً مبهراً بقميص منتخب تركيا في مواجهة بلغاريا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف العام المقبل.

وفي هذا الصّدد، ألقت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد، الضوء على الظهور المميز للاعب غولر، الذي واصل خلال فترة التوقف الدولي الرد على الثقة، التي منحه إياها المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإسباني تشابي ألونسو، في الفترة الماضية، إذ سطع نجمه على نحوٍ لافت خلال المباراة التي تغلّب فيها المنتخب التركي على نظيره البلغاري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد، بعدما سجل هدفاً بطريقة جميلة وقدّم تمريرتين حاسمتين في عرض كروي أكد من خلاله جاهزيته العالية.

وأرسل غولر هذه المرّة رسالة قوية من بعيد، مقدّماً نفسه قائداً محتملاً لخط وسط ريال مدريد، في إعلان صريح عن جاهزيته للمرحلة المقبلة، ومع أن مؤهلاته الفنية تجعله جديراً بمكان أساسي، فإن المعادلة داخل الفريق الملكي ليست سهلة، إذ قد يعني الدفع به أساسياً إبعاد أحد الأسماء الثقيلة، مثل النجم الإنكليزي جود بيلنغهام أو الأوروغويّاني فيدريكو فالفيردي، اللذين واصلا العمل في "فالديبيباس" خلال التوقف الدولي، ما يجعل قرار ألونسو المقبل محاطاً بتحديات تكتيكية معقدة.

ولهذا السبب؛ يُعد الجدل القائم حول هوية التوليفة المثالية في خط وسط ريال مدريد من أكثر الملفات إثارة داخل النادي، فالمكانة التي يتمتع بها الفرنسي أوريلين تشواميني تجعل وجوده شبه ثابت، لكن الأداء المتصاعد لغولر بدأ يفرض واقعاً جديداً يصعب تجاهله، فالتركي لا يكتفي بإظهار موهبته، بل يقدم حججه داخل الملعب بثقة وهدوء منذ أن تولّى تشابي ألونسو القيادة الفنية، قبل انطلاق كأس العالم للأندية، التي أقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة، خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليصبح أحد أبرز المستفيدين من مرحلة التحول في ريال مدريد.

يُذكر أن وضعية غولر، الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي في صيف 2023، قادماً من فنربخشة التركي، تغيّرت كثيراً منذ وصول ألونسو، فقد شارك في عشر مباريات مع الفريق هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها ثماني مواجهات في "الليغا"، واثنتان في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدّم أربع تمريرات حاسمة، ليواصل ترسيخ مكانته أحدَ أهم المواهب الصاعدة في النادي الملكي.