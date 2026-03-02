غوريتسكا يتلقى عرضاً من 3 أندية إيطالية

ميركاتو
برلين

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
02 مارس 2026   |  آخر تحديث: 17:36 (توقيت القدس)
غوريتسكا يحتفل بهدفه ضد بريمن في البوندسليغا، 14 فبراير 2026 (مارفن إيبو/Getty)
غوريتسكا يحتفل بهدفه ضد بريمن في البوندسليغا، 14 فبراير 2026 (مارفن إيبو/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- ليون غوريتسكا، قائد خط وسط بايرن ميونخ، يثير اهتمام الأندية الإيطالية الكبرى مثل إنتر ميلان، يوفنتوس، ونابولي، بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل، بفضل قوته البدنية وقدرته على قراءة اللعب.

- نابولي كان أول من تواصل مع غوريتسكا، لكن العرض لم يلبِ طموحاته المالية، بينما إنتر ميلان قدم خطوة إيجابية بسؤاله عن الراتب المتوقع، مما جذب اهتمامه.

- يوفنتوس يسعى لإقناع غوريتسكا بمشروعه رغم المنافسة الشرسة، حيث يعتبرونه إضافة قوية لتشكيلتهم في دوري أبطال أوروبا.

يُعد قائد خط وسط نادي بايرن ميونخ الألماني، ليون غوريتسكا (31 عاماً)، أحد أبرز النجوم، الذين سيشعلون سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعد نهاية عقده مع العملاق "البافاري" في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران المقبل، نظراً إلى الاهتمام الكبير على خدماته بين الفرق الإيطالية.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أمس الأحد، أن ليون غوريتسكا مطلوب بقوة بين الأندية الإيطالية، التي تعلم حجم قوته البدنية، وقدرته على قراءة اللعب في خط الوسط، والتدخلات الحاسمة، التي يقوم بها ضد منافسه، الأمر الذي يجعله الخيار الأول بالنسبة لها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، إذ تشتعل المنافسة بين إنتر ميلان، يوفنتوس ونابولي.

وأوضحت أن إدارة نابولي الإيطالي، أول من تواصل مباشرةً مع ليون غوريتسكا، من أجل الدخول في مفاوضات مباشرة مع قائد خط الوسط، حتى يجري حسم الصفقة في "الميركاتو" الصيفي القادم، لكن صاحب 31 عاماً طلب منحه وقتاً من أجل التفكير في العرض، الذي لا يلبي طموحاته وبخاصة مسألة الراتب السنوي.

وتابعت أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، هو ثاني فريق يتواصل مباشرة مع ليون غوريتسكا، لكن "النيراتزوري" استطاع اتخاذ خطوة جيّدة، نالت استحسان صاحب 31 عاماً، بعدما سألته عن الراتب، الذي يتوقع الحصول عليه، لأنه لن يكلف خزائن النادي الأموال، نظراً لأن الصفقة ستكون مجانية بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ الألماني في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران القادم.

من تدريبات حراس مرمى ليفربول في مقر النادي، 13 فبراير 2026 (نيكي داير/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

يوفنتوس يُريد ضم حارس مرمى ليفربول في "الميركاتو"

وأردفت أن إنتر ميلان يُقدر ليون غوريتسكا، بسبب خبرته في خط الوسط، وقدرته على الحفاظ على وتيرة لعب عالية، بالإضافة إلى تسجيله وصناعته للأهداف، وتمثل الصفقة في حال حدوثها أمراً جيداً للغاية، وسترفع من قيمة التشكيلة الأساسية، التي تعمل على العودة بقوة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّ إدارة نادي يوفنتوس قدمت عرضها إلى قائد خط وسط بايرن ميونخ، ليون غوريتسكا، رغم معرفتها أنها تواجه صراعاً شرساً من نابولي وإنتر ميلان، لكن القائمين على "السيدة العجوز"، يعملون على إقناع صاحب 31 عاماً بالمشروع الخاص بهم، من أجل الموافقة على حسم الصفقة في الصيف القادم.

بطولات
فرق
المزيد في رياضة
كيليان مبابي مع فريق ريال مدريد في ملعب إل سادار، 21 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مبابي يواجه خطر نهاية موسمه... عملية جراحية وغضب من ريال مدريد

من مواجهة سبيرز ونيكس في ملعب ماديسون سكوير غاردن، 2 مارس 2026 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

السلة الأميركية: توقف سلسلة انتصارات فريق سبيرز عند 11

لعب هتان باهبري ضد المكسيك في مونديال قطر، 30 نوفمبر 2022 (ماثيو أشتون/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

هتان باهبري يوجه رسالته إلى رينارد قبل مونديال 2026