غوريتسكا: ترامب جعلنا نشعر بهويتنا الأوروبية

29 يناير 2026   |  آخر تحديث: 21:03 (توقيت القدس)
يُعرف غوريتسكا بعدم تردده في الخوض بالقضايا السياسية (العربي الجديد/Getty)
- ليون غوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ، يرى أن سياسات دونالد ترامب عززت الهوية الأوروبية لدى الألمان، مؤكدًا أن كرة القدم الأوروبية لا تزال في الصدارة عالميًا رغم تطور المنتخبات الأخرى.

- غوريتسكا يشير إلى أن كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك سيعزز من مكانة كرة القدم هناك، معربًا عن تفاؤله رغم الجدل السياسي المحيط بالبطولة.

- يؤكد غوريتسكا على قوة كرة القدم الأوروبية وقدرتها على الحفاظ على مكانتها العالمية، مشددًا على أن الحسم سيكون دائمًا داخل الملعب.

أكد لاعب وسط بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، ليون غوريتسكا (30 عاماً)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أسهم من خلال سياساته وتصريحاته في تعزيز الشعور بالهوية الأوروبية لدى الألمان، مشدداً في الوقت ذاته على أن كرة القدم الأوروبية لا تزال في الصدارة عالمياً، رغم تطور المنتخبات في القارات الأخرى.

وقال غوريتسكا في تصريحات لصحيفة دي تسايت الألمانية، اليوم الخميس: "دونالد ترامب جعلنا نشعر بأننا لسنا ألماناً فقط، بل أوروبيون أيضاً. صحيح أن الآخرين قد تطوروا ولحقوا بالركب، لكن في أهم مباراة في العالم ما زلنا متقدمين على جميع القارات". وأضاف: "نحن بعيدون تماماً عن مرحلة الانتهاء، وعلى أرض الملعب ستُثبت أوروبا ذلك للجميع". ويُعرف غوريتسكا بعدم تردده في الخوض بالقضايا السياسية والاجتماعية إلى جانب كرة القدم، وقد فاجأ مجدداً بقراءته للسياق العالمي المحيط بكأس العالم المقبل، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، متناولاً العلاقة بين السياسة والهوية الأوروبية ومكانة كرة القدم في القارة العجوز.

بوتين خلال مونديال 2018 بعد سنوات من ضم جزيرة القرم (إيان ماك نيكول/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

كأس العالم بنكهة السياسة والحرب (2).. من نسخة 1986 إلى 2022

وعند سؤاله عن سبب طغيان الجدل السياسي على الحديث عن كرة القدم كلما ذُكر مونديال 2026، أكد لاعب بايرن ميونخ، أنه يتابع النقاشات السياسية الدائرة، لكنه يبقى متفائلاً بشأن البطولة، قائلاً: "بالطبع أتابع النقاشات السياسية، ومع ذلك أنا على قناعة تامة بأن البطولة ستكون كبيرة. في أميركا، سيكون العالم كله ضيفاً، وستسهم البطولة في تطوير كرة القدم هناك، وستقنع الكثيرين بأنها رياضة مذهلة". وتأتي تصريحات غوريتسكا في وقت تشهد فيه ألمانيا وأوساط كرة القدم الأوروبية نقاشات متزايدة حول مشاركة المنتخبات الأوروبية في كأس العالم، على خلفية التوترات السياسية المرتبطة بسياسات دونالد ترامب، لا سيما مواقفه المتعلقة بعدة قضايا دولية، من بينها ملف غرينلاند. ورغم هذه الأصوات المتحفّظة، شدد غوريتسكا على ثقته بقوة كرة القدم الأوروبية وقدرتها على الحفاظ على مكانتها العالمية، مؤكداً أن الحسم سيكون دائماً داخل المستطيل الأخضر، الذي تظل فيه القارة العجوز الرقم الأصعب.

