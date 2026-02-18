- تألق أنطوني غوردون بتسجيل "سوبر هاتريك" في مباراة نيوكاسل ضد كاراباخ في دوري أبطال أوروبا، مما ساهم في فوز فريقه 6-1 واقترابه من التأهل، رغم خلافه الطريف مع زميله كيران تريبير حول ركلة جزاء. - أصبح غوردون ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل أربعة أهداف في الشوط الأول، لينضم إلى قائمة مميزة تضم ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي. - رغم تألقه في دوري الأبطال، يواجه غوردون صعوبات في الدوري الإنكليزي، لكنه يبقى منافساً قوياً على لقب هداف البطولة.

نجح مهاجم نادي نيوكاسل الإنكليزي أنطوني غوردون (24 عاماً)، في تسجيل "سوبر هاتريك" (أربعة أهداف في لقاء واحد)، في لقاء فريقه أمام مُضيفه كاراباخ الأذري في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليقود فريقه إلى الانتصار بنتيجة (6ـ1)، وبالتالي فقد حسم بنسبة كبيرة التأهل إلى الدور المقبل، في وقت ضمن فيه هدافه دخول التاريخ بفضل هذا الإنجاز، رغم أنه كان بطل لقطة طريفة، عندما تسبب في خلاف مع زميله كيران تريبير، الذي أراد تنفيذ ركلة جزاء ولكن غوردون أصرّ على أن يترجمها بنفسه هدفاً رابعاً.

"Emotions do get high but he's one of my closest teammates" 😅



Kieran Trippier and Anthony Gordon settle their feud and reflect on a brilliant Newcastle performance...



🎙️ @julesbreach



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/yF0T6eGEQ5 — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 18, 2026

وأكد موقع أوبتا المختص في الإحصائيات والأرقام، أن غوردون هو ثاني لاعب فقط في تاريخ دوري أبطال أوروبا يُسجّل أربعة أهداف في الشوط الأول خلال مباراة واحدة بعد لويز أدريانو مع فريق شاختار دونيتسك الأوكراني ضد باتي بوريسوف في أكتوبر/تشرين الأول 2014. وانضمّ غوردون إلى قائمة النجوم الذين سجلوا أربعة أهداف في لقاء واحد، مثل الهولندي ماركو فان باستن، والإيطالي سيموني إنزاغي، والكرواتي دادو برشو، والأوكراني أندريه شيفتشينكو، والهولندي الآخر رود فان نيستلروي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي بافيتيمبي غوميس، والألماني روماريو غوميز، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والألماني وسيرج غنابري، والسلوفيني جوسيب إيليتشيتش، والفرنسي أوليفييه جيرو، والإيفواري سيباستيان هالر، والإنكليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والبرازيلي لويز أدريانو.

4 - Anthony Gordon is only the second player in UEFA Champions League history to score four goals in the first half of a game, after Luiz Adriano for Shakhtar Donetsk against BATE Borisov in October 2014. Another. pic.twitter.com/wPmYvPSCDb — OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2026

وأصبح غوردون الخطر الأول على مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي، الذي يقود ترتيب الهدافين في هذه النسخة من أبطال أوروبا، حيث سجل مهاجم نيوكاسل عشرة أهداف، فيما سجل مبابي 13 هدفاً، وباعتبار ضعف الفريق الأذري، فإن فرصة نجم نيوكاسل في رفع حصيلته من الأهداف تبقى قائمة وبالتالي تسليط ضغط قوي على الهداف الفرنسي، ذلك أن لاعب نيوكاسل تخطى أسماء قوية في ترتيب الهدافين، مثل مواطنه هاري كين لاعب بايرن ميونخ، إذ يُعد أنتوني غوردون ثاني لاعب إنكليزي فقط يصل إلى هذا العدد من الأهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، بعد هاري كين في موسم 2024-2025، عندما سجل 11 هدفاً.

كما تبدو إحصائيات اللاعب الإنكليزي غريبة، فهو يجد صعوبات كبيرة في الدوري الإنكليزي مع فريقه مسجلاً ثلاثة أهداف منذ بداية الموسم، حيث شارك في 20 مباراة، بينما تبدو أرقامه مرعبة في دوري أبطال أوروبا، بتسجيل عشرة أهداف في تسع مباريات، وهو في طريقه لتحطيم الأرقام الخاصة بفريقه في المسابقة وكذلك في كرة القدم الإنكليزية.