غوتي ينصح النجوم: هكذا يجب عليكم استثمار الأموال

- غوتي، نجم ريال مدريد السابق، ينصح اللاعبين بالاستثمار الذكي لأموالهم المكتسبة خلال مسيرتهم الرياضية، مشددًا على أهمية الاستعانة بخبراء اقتصاديين لتجنب الإفلاس والمشاكل المالية بعد الاعتزال. - يؤكد غوتي على ضرورة تجنب الإنفاق على الكماليات مثل السيارات والساعات الفاخرة، مشيرًا إلى تجربته الشخصية في الاستثمار الناجح بفضل نصائح الخبراء، مما ساعده في تحقيق أرباح مستمرة. - يروي غوتي تجربته مع أول عقد احترافي، حيث أدرك أهمية الاستثمار الحقيقي بدلاً من الإنفاق على الكماليات، مما ساعده في بناء مستقبل مالي مستقر بعد الاعتزال.

وجه نجم منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق، غوتي (49 عاماً)، نصيحة مباشرة إلى جميع اللاعبين، الذين يعلنون عن اعتزالهم وإنهاء مسيرتهم، حول طريقة استثمار الأموال، والمضي قدماً في تحقيق النجاحات خارج الملاعب.

وقال غوتي في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأربعاء، إن على جميع اللاعبين معرفة أن عمرهم في الملاعب بين 20 و25 عاماً، وعليهم معرفة كيفية استثمار الأموال، التي حصدوها خلال مسيرتهم الاحترافية، بالإضافة إلى ضرورة تلقي النصائح من قبل الخبراء الاقتصاديين، حتى لا يعلنوا إفلاسهم، ويدخلوا في مشاكل تجعلهم يتصدرون عناوين وسائل الإعلام.

وأضاف ذاكراً: "لم أشتكِ يوماً من خسارة أموالي، التي حصدتها خلال مسيرتي الاحترافية، لأنني عندما كنت لاعباً مع نادي ريال مدريد، قمت بالالتقاء مع عدد من الأشخاص، الذين يمتلكون خبرة في الاقتصاد والمشاريع، وبفضلهم توجهت نحو الاستثمار، بدلاً من التركيز على ما يفعله الآن الكثير من اللاعبين، مثل شراء السيارات والساعات الفاخرة وغيرها من الأشياء، التي لا قيمة لها".

وأوضح قائلاً: "جميع مغريات الحياة بالنسبة للنجوم عبارة عن نزوات، لأن المعتزلين يكتشفون أنهم وقعوا ضحية سوء الاختيارات التي قاموا بها، وأن عليهم الاستعانة بأشخاص يرشدونهم إلى الطريق الصحيح، وهذا ما فعلته بالضبط، عندما كنت ألعب مع ريال مدريد، وتحدثت مع بعض الخبراء، الذين نصحوني بأن عليّ الاستثمار بفتح شركات خاصة، وبالفعل ما زلت أحقق الأرباح المالية".

وختم غوتي تصريحاته بالقول: "عندما كنت ألعب مع الفريق الثاني لريال مدريد، حصلت على أول عقد احترافي عندما بلغت سن الـ18 من عمري، وكان راتبي 500 يورو شهرياً، لكنني أذكر قيامي بشراء هاتف محمول غالي الثمن، وحينها كنت الوحيد في الحي من يحمل مثل هذا النوع، لكنني علمت من قبل الأصدقاء، بأن شراء مثل هذه الأشياء لن يكون الاستثمار الحقيقي بعد اعتزالي، وبالفعل توقفت عن هذه الأشياء، رغم أنني وصلت إلى الفريق الأول، وكنت أجني الملايين سنوياً".