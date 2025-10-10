غوارديولا يُوجه نصيحة إلى هانسي فليك: الركود يُدمّر أي فريق

- بيب غوارديولا يقدم نصيحة لهانسي فليك، مدرب برشلونة، بعد خسارتين قاسيتين، مشددًا على أهمية الاستمرار في النهج الحالي وعدم تغيير الخطة، مع إضافة تفاصيل جديدة لمنع استغلال نقاط الضعف. - غوارديولا يشيد بأداء برشلونة، مشيرًا إلى أن الفريق يسجل بمعدل 2.9 إلى 3 أهداف في المباراة، ويعتبر مشاهدتهم متعة حقيقية، رغم عدم وصولهم لنهائي دوري الأبطال. - يشير غوارديولا إلى تطور أسلوب برشلونة تحت قيادة فليك، مستلهمًا من أفكار يوهان كرويف، مع التركيز على تسجيل هدف أكثر من المنافس والتحكم في الكرة.

وجه مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني، بيب غوارديولا (54 سنة)، نصيحة إلى مدرب نادي برشلونة، الألماني، هانسي فليك (60 سنة)، وذلك بعد الفترة الصعبة التي عاشها النادي الكتالوني إثر الخسارة في مباراتين متتاليتين بطريقة قاسية (2-1 أمام باريس في الأبطال) و(4-1 أمام إشبيلية في الدوري).

وتحدث غوارديولا في حوار خاص في برنامج "بريميير كورنر"، نُشرت تفاصيله، اليوم الجمعة، ووجه كلامه إلى مدرب نادي برشلونة الإسباني، هانسي فليك، مع نصيحة تدريبية للتعامل مع الفترة الصعبة التي يعيشها فريقه حالياً، في وقت اعتبر أن ما حصل هو جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم، ويتوقع أن يستعيد فريق فليك عافيته سريعاً لأنه يُقدم كرة قدم جميلة وقوية على أرض الملعب.

وقال بيب غوارديولا في حديثه: "لست من يُقدم النصائح، لكن البعض يقول: لا، المشكلة في دفاع برشلونة. انظروا، لا تغيروا شيئاً. استمروا في التقدم كما أنتم الآن. من الطبيعي أن يجد المنافسون مع مرور الوقت طريقةً لإيذائك، أليس هذا جوهر اللعبة؟ فالفريق لا يبقى على حاله إلى الأبد، سيجدون حلاً، وعندها يعتمد الأمر على هانسي فليك من أجل إيجاد حلٍّ مضادٍّ لذلك أيضاً".

وتابع غوارديولا حديثه قائلاً: "الأمر لا يتعلق بتغيير الخطة، بل بإضافة تفاصيل جديدة تمنع المنافسين من استغلال نقاط ضعفهم. في كرة القدم، الركود يُدمر أي فريق. أحياناً أحاول تحليل أداء برشلونة، أُراقب طريقة دفاعهم، وطريقة لعبهم. كل شيء لديهم يسير بأقصى سرعة! إنه أمر ممتع حقاً ويستحق الإعجاب. قرأتُ مؤخراً أنهم يُسجلون في المتوسط ما بين 2,9 وثلاثة أهداف في المباراة الواحدة. ولكي تتفوق عليهم، عليك تسجيل أربعة أهداف، في الحقيقة، من الممتع حقاً مشاهدتهم على أرض الملعب".

وذكر غوارديولا خلال حديثه: "بصفتي مشجعاً لنادي برشلونة، أشعر بالأسف لمن لا يُشجع هذا الفريق، لأن مشاهدته متعة حقيقية. من المؤسف أنهم لم يصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن إنتر فريقٌ يصعب هزيمته". وأجاب المدرب الإسباني عن إن كان هناك تشابه بين أسلوب لعب برشلونة الحالي مع أسلوب لعبه خلال حقبة المدرب يوهان كرويف وقال: "كانت فكرة يوهان دائماً تسجيل هدف واحد أكثر من منافسك، مع تحكم كبير في الكرة خلال المباراة. أعتقد أن هانسي فليك طور هذه الأفكار الفنية بشكل واضح".