غوارديولا يُوجه نصائح خاصة لمدرب مانشستر سيتي الجديد

- أعلن مانشستر سيتي عن مغادرة بيب غوارديولا في نهاية موسم 2025-2026 بعد عشر سنوات مليئة بالإنجازات، بما في ذلك تحقيق أول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي عام 2023. - نصح غوارديولا المدرب القادم بأن يكون على طبيعته وأن يحافظ على شخصيته الفريدة، مؤكداً أن النادي سيدعمه كما دعمه طوال فترة عمله. - تشير التقارير إلى أن إنزو ماريسكا هو المرشح الأول لخلافة غوارديولا، وهو مدرب مميز سبق له تحقيق نجاحات مع نادي تشلسي.

وجّه مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، بيب غوارديولا (55 سنة)، نصائح خاصة للمدرب الذي سيخلفه في قيادة "سيتي"، وهو الذي سيُنهي مهمته مع النادي الإنكليزي رسمياً اليوم الأحد بآخر مواجهة في البريمييرليغ أمام منافسه فريق أستون فيلا في ملعب الاتحاد.

وكان مانشستر سيتي الإنكليزي أعلن يوم الجمعة الماضي مغادرة بيب غوارديولا رسمياً في نهاية موسم 2025-2026، بعد عشر سنوات قضاها في قيادة النادي الإنكليزي الذي حقق معه كل الألقاب المحلية والأوروبية والعالمية الممكنة، وقاده لتحقيق أول لقب في دوري أبطال أوروبا في تاريخه عام 2023، ليكون واحداً من أفضل المدربين التاريخيين الذين دربوا سيتي.

ورد غوارديولا خلال مؤتمر صحافي خاص بمواجهة أستون فيلا في الدوري على سؤال حول النصيحة التي يمكن أن يُقدمها للمدرب الجديد الذي سيخلفه في قيادة سيتي، فرد المدرب الإسباني قائلاً السبت: "أن يكون كما هو مع الجميع، المدرب يجب أن يكون كما هو ولا يُغير شخصيته، أن يكون مُميزاً. النادي سيدعمه من دون قيد أو شرط، تماماً كما فعل معي طوال سنوات عملي، سيفعلون كل شيء من أجله ومن أجل فريق عمله".

يُذكر أن صحيفة ديلي ميل البريطانية ومعظم الصحف البريطانية أشارت في الساعات الماضية إلى أن المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا، المرشح الأول لقيادة مانشستر سيتي وخلافة غوارديولا في موسم 2026-2027، وهو الذي سبق له أن قاد نادي تشلسي وحقق معه لقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ولقب مونديال الأندية أيضاً، ويُعد من المدربين المُميزين والمنافسين لأسلوب لعب نادي مانشستر سيتي.