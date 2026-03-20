غوارديولا يُعلق على تتويج منتخب المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا

- توج منتخب المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 بعد قرار "كاف" بتجريد السنغال من اللقب بسبب أحداث المباراة النهائية، مما أثار دهشة عالم كرة القدم. - بيب غوارديولا أعرب عن استغرابه من طريقة تتويج المغرب، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ خلف الكواليس دون شفافية، مما أصبح شائعاً في كرة القدم. - الاتحاد الغيني طالب "كاف" بإعادة النظر في نهائي 1976، حيث تعادل المغرب مع غينيا ليحصد اللقب، مما دفع منتخبات أفريقية لدراسة ما حدث في مواجهاتها النهائية.

تحدث مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا (55 عاماً) عن تتويج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، بعد القرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف في "كاف" بتجريد منتخب السنغال من اللقب بسبب الأحداث التي شهدتها المواجهة النهائية للمسابقة القارية، واعتبار رفاق النجم ساديو ماني خاسرين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وقال بيب غوارديولا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية الجمعة: "لقد كانت طريقة تتويج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا أمراً مفاجئاً، ولا أعرف السبب الحقيقي، كون هذا القرار تم اتخاذه خلف الكواليس، وهذه القرارات أصبحت تناقش بعيداً عن أعين الجميع، ولا أحد يعرف من يقوم بها، لكن هذا الأمر ليس جديداً، وأصبح يحدث في كرة القدم مؤخراً".

وتأتي تصريحات بيب غوارديولا بعد القرار الذي فاجأ عالم كرة القدم، وأصبح حديث الجميع، كون حصول منتخب المغرب على لقب كأس أمم أفريقيا يُعد سابقة تاريخية في اللعبة الشعبية الأولى على صعيد البطولات القارية، الأمر الذي دفع، وفق الصحيفة البريطانية، الاتحاد الغيني لكرة القدم إلى مُطالبة "كاف" بضرورة إعادة النظر في نتيجة نهائي المسابقة عام 1976.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن العديد من المنتخبات في القارة الأفريقية بدأت تدرس ما حدث مع منتخبات بلادها في المواجهة النهائية، وبخاصة أن منتخب المغرب نجح في قيادة اتحاده المحلي في استرجاع حقوقه التي طالب بها، حيث يُشير الاتحاد الغيني إلى أن المباراة الحاسمة في نسخة عام 1976 أقيمت بنظام دوري من أربع منتخبات، وكان "أسود الأطلس" يحتاجون إلى التعادل فقط من أجل حصد اللقب، بينما كانت غينيا بحاجة إلى الانتصار.

وسجل شريف سليمان هدف التقدم لغينيا في الدقيقة الـ33، قبل أن يغادر لاعبو المغرب أرض الملعب مؤقتاً احتجاجاً على قرار تحكيمي، ثم استؤنف اللعب، وتمكن أحمد مكروح من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الـ86 لتنتهي المباراة بهدف لمثله، ويتصدر "أسود الأطلس" جدول المجموعة برصيد خمس نقاط، الأمر الذي جعلهم يحصدون اللقب، فيما حلّت غينيا في المركز الثاني.