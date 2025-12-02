- حطم بيب غوارديولا رقماً قياسياً بعقده أسرع مؤتمر صحافي في تاريخ مانشستر سيتي، حيث استمر 135 ثانية فقط، وأجاب عن سبعة أسئلة في 70 ثانية، مما أثار دهشة الحاضرين. - تميز غوارديولا بإجابات مختصرة ومباشرة، حيث أكد أن الفوز لا يحدد عقلية الفريق، وأجاب بإيجاز عن الأسئلة المتعلقة بالحارس دوناروما، مشيراً إلى مخاوفه دون تفاصيل. - أشاد غوارديولا بعمل ماركو سيلفا مع فولهام، متحدثاً عن التنظيم والنمو المستمر للفريق، بينما كانت إجاباته عن الحالة البدنية لرودري مقتضبة، مغلقاً الباب أمام التوقعات.

سجل المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا (54 عاماً)، رقماً قياسياً جديداً، لكن هذه المرة بعيدا عن أرض الملعب، ويتعلق الأمر بتسجيل أسرع مؤتمر صحافي في تاريخ النادي، وذلك خلال ظهوره قبل مواجهة الفريق المقررة يوم الثلاثاء أمام فولهام ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة مانشستر إيفنينغ نيوز البريطانية، أمس الاثنين، أن غوارديولا لم يضيّع وقتاً في أثناء حديثه مع الصحافيين قبل مباراة مانشستر سيتي في البريمييرليغ ضد فولهام، فقد وصل المدرب مبكراً إلى مؤتمره الصحافي وجلس مع الصحافيين قبل أربع دقائق من الوقت المحدد لطرح الأسئلة، ثم استمر المؤتمر الرسمي لمدة 135 ثانية فقط، أي أكثر بقليل من دقيقتين، تاركاً الحاضرين في حالة من الدهشة، مع العلم أن الجزء الأكبر من الوقت كان مخصصاً للإعلاميين الذين يطرحون الأسئلة.

وأضافت الصحيفة أنه باختصار إجابات غوارديولا، فقد احتاج مدرب مانشستر سيتي فقط 70 ثانية للإجابة عن سبعة أسئلة، في ما يمكن اعتباره أسرع مؤتمر صحافي مفتوح في تاريخ النادي السماوي، وكان المدرب السابق لفريقي بايرن ميونخ وبرشلونة أكثر حديثاً قليلاً في الجزء الثاني من المؤتمر، حيث قدم بعض التفاصيل عن اللقاء القادم، لكنه ظل محافظاً على أسلوبه المختصر والمباشر، مؤكداً أن هدفه الأساسي كان الإجابة عن الأسئلة دون أي إضافات أو تصريحات موسعة، بالرغم من محاولة الأسئلة فتح محاور مختلفة.

وعند السؤال عن إمكانية فوز مانشستر سيتي بالطريقة نفسها الموسم الماضي، كانت إجابة غوارديولا قصيرة وواضحة: "لا أعلم"، وعن تغير عقلية الفريق بعد الفوز، لم يكن هناك مجال للتفسيرات، فقد أوضح أن الفوز لا يحدد العقلية، ولا يمكن لهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع أن يفسر كل شيء، أما الأسئلة المتعلقة بالحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، مع تهديد البطاقة الصفراء الرابعة، فجاء الرد عليها بإيجاز شديد: "لدي الكثير من المخاوف"، بينما السؤال عما إذا كان قد تحدث مع اللاعب، قوبل بإجابة مقتضبة "لا".

وامتد المدرب الإسباني لبضع ثوانٍ إضافية عند الحديث عن فولهام تحت قيادة ماركو سيلفا، إذ كانت أطول إجابة له حول الخصم القادم، فقد أشاد غوارديولا بالعمل الذي يقوم به البرتغالي مع الفريق، وتطرق إلى التنظيم والصعوبة والنمو المستمر للفريق المنافس بالكرة والتحدي الذي يواجهه اللعب في ملعب كرافن كوتاج، وذكر بعض المباريات الأخيرة التي جرت متابعتها للتحضير للمواجهة، دون الخوض في التفاصيل، وكان هذا الجزء الوحيد الذي بدا أن المؤتمر الصحافي يتنفس خلاله، بينما اقتصرت إجاباته عن الحالة البدنية لرودري على "ليس بعد" و"لا أعلم"، مغلقاً الباب أمام أي توقعات مستقبلية.