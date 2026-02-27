غوارديولا يوضح خطة التعامل مع صيام اللاعبين المسلمين

- يواجه اللاعبون المسلمون في مانشستر سيتي تحديات خلال رمضان، حيث يصومون أثناء جدول مباريات مزدحم. تُسمح فترات توقف لكسر الصيام، ويشمل الفريق نجومًا مثل عمر مرموش ورياض محرز. - يدعم النادي لاعبيه المسلمين بتوفير خبراء تغذية وورشات توعية دينية بالتعاون مع "المرشدون المسلمون"، ويقدم الإمام إسماعيل بهامج إرشادات دينية. - يشهد رمضان نشاطات مكثفة في الأندية الإنجليزية، مثل موائد الإفطار وورشات التوعية، ويختتم بعيد الفطر الذي يتزامن مع مباراة نهائي كأس الرابطة ضد أرسنال.

يُدرك نجوم مانشستر سيتي الإنكليزي من اللاعبين المسلمين، أن شهر رمضان المبارك، يضعهم أمام تحدٍ إضافي، في ظل جدول مزدحم بمواجهات قوية في جميع البطولات المحلية والقارية، فإلى جانب التزاماتهم الرياضية، يحرصون على أداء فريضتهم الدينية بالصيام طوال ساعات النهار، بانتظار موعد الإفطار الذي قد يتزامن أحياناً مع سير المباريات. وفي هذا السياق تسمح لوائح الدوري الإنكليزي الممتاز بايقاف اللعب مؤقتاً، لمنحهم فرصة كسر صيامهم على أطراف الملعب.

وفي نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، يظهر عدد من النجوم المسلمين، يتقدمهم المصري عمر مرموش، الجزائري ريان آيت نوري، الفرنسي ريان شرقي، بالإضافة إلى الأوزبكي عبد القادر حوسانوف، الذين بإمكانهم خلال مواجهات الدوري الإنكليزي الممتاز، الذهاب إلى جانب الملعب، من أجل تناول بعض السوائل والطعام لكسر صيامهم، وفق ما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأجاب مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا، عن سؤال حول إذا ما كان يُضطر الفريق إلى تعديل برامجه لمساعدة نجومه المسلمين، بقوله: "إنهم يلتزمون بهذا التقليد الديني. لدينا خبراء تغذية مميّزون، يضبطون البرامج بما يتناسب مع احتياجات الفريق، ولا يمكننا تعديل مواعيد انطلاق مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز، وأعتقد أنهم معتادون على ذلك، فهم ليسوا صغار السن، وقد لعبوا لسنوات عديدة خلال هذه الفترة. بالنسبة لهم، هذا الوضع ليس جديداً".

وبدأ الرباعي مباراة واحدة معاً في كل من بطولتَي الكأس، لكنهم لم يشاركوا نهائياً في أي لقاء بالدوري الإنكليزي الممتاز، لكن نادي مانشستر سيتي يملك تاريخاً لافتاً مع عدد من اللاعبين المسلمين. فقد قاد الألماني إيلكاي غوندوغان الفريق لتحقيق الثلاثية التاريخية عام 2023، كما كان الجزائري رياض محرز ضمن تلك التشكيلة، وسبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا مع ليستر سيتي عام 2016.

وسجل العاجي يايا توريه هدف الفوز في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي عام 2011 أمام ستوك سيتي، لينهي انتظار النادي 35 عاماً للتتويج بلقب كبير، وبعد عام، رفض استلام زجاجة شمبانيا كجائزة رجل المباراة على الهواء مباشرة، التزاماً بمعتقداته الإسلامية، ما دفع الدوري الإنكليزي الممتاز لاحقاً إلى استبدال الجائزة بكأس تذكارية. ورغم أن طقم تدريبات مانشستر سيتي ترعاه شركة الجعة اليابانية "أساهي"، إلّا أن شعار "سوبر دراي 0.0%" الخالي من الكحول هو المطبوع على الملابس، ما يعني أن اللاعبين المسلمين يروّجون لمنتج غير كحولي.

وتُعد هذه الموضوعات جزءاً من ورشات التوعية التي تقدمها منظمة "المرشدون المسلمون" في الرياضة الخاصة بنادي مانشستر سيتي، التي تعمل مع الفريق منذ موسم 2016-2017، بدءاً من فرق الناشئين تحت 8 أعوام وصولاً إلى الفريق الأول. ويشرح مؤسّس المنظمة الإمام إسماعيل بهامج، ما يفعلونه، بقوله: "نزور الأندية وغالباً ما نقود الصلاة، ثم نجلس لمناقشة موضوع محدد. أكون متاحاً للموظفين واللاعبين، وأتجول في مرافق التدريب لمقابلة الأشخاص ومساعدتهم في أي قضايا قد يواجهونها، مع الحفاظ على السرية".

وكان بيب غوارديولا قد تحدث في مؤتمر صحافي عن "الألم"، الذي يشعر به تجاه ضحايا النزاعات حول العالم، بما في ذلك آلاف القتلى في فلسطين. ويقول الإمام إسماعيل إن هذا الموضوع لامس بعض الأندية، مضيفاً: "عندما تكون هناك حاجة للمساعدة، يتواصل معي البعض طلباً للإرشاد في مسائل عائلية أو شخصية. ومن الأمثلة الأسئلة حول كيفية التعامل مع الحرب في غزة، وكيفية ضبط المشاعر وتجنّب فقدان وظائفهم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق من الأسبوع في رمضان، أقام مانشستر يونايتد مائدة إفطار في ملعب أولد ترافورد، بحضور جماهيري، وشهد الحدث رفع الأذان داخل الملعب، كما نظمت أندية عدة في مختلف أنحاء البلاد، من بينها مانشستر سيتي، فعاليات مماثلة خلال رمضان في السنوات الأخيرة، إذ يُقدّم الإمام إسماعيل ورشات توعية بالإسلام وإرشادات حول الطعام الحلال، فيما يُعد شهر رمضان فترة مزدحمة بالنشاطات.

وقال الإمام إسماعيل بهامج: "نشرح ما هو رمضان ولماذا يعد مهماً للمسلمين ولماذا يجب الالتزام به؟ فهو مذكور في القرآن، ويُعد أحد أركان الإسلام الخمسة. نوضح أهمية الصيام لمن تنطبق عليهم الشروط، كما نشرح تأثيره على الرياضيين المحترفين وكيف يمكنهم التوفيق بين واجباتهم الدينية ومتطلبات الرياضة لضمان استمرارهم في اللعب. في نهاية المطاف، نترك للأندية اتخاذ القرار، لا يمكننا إملاء ما يجب عليهم فعله". وتشير المعلومات إلى أن اللاعبين الذين يتعاملون مع المنظمة يشعرون بالارتياح لعدم اضطرارهم إلى تفويت الصلوات، مع إمكانية حضور إمام لمساعدتهم على أداء واجباتهم الدينية، إذ يقول الإمام إسماعيل بهامج: "التقيت بيب غوارديولا الأسبوع الماضي، أمسك بيدي وهنأني قائلاً: رمضان كريم. كانت لفتة لطيفة منه".

ويُختتم شهر رمضان بحلول عيد الفطر، المتوقع أن يكون يوم الجمعة 20 مارس أو السبت 21 مارس، وفقاً لرؤية الهلال، إذ تُقام الاحتفالات العائلية وتُتبادل الهدايا، ويواجه مانشستر سيتي فريق أرسنال في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة، يوم الأحد التالي، وقد يشكل التتويج باللقب على ملعب "ويمبلي" الهدية المثالية للعيد بالنسبة للنجوم والجماهير على حد سواء.