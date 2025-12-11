- ريال مدريد يتعرض لهزيمة قاسية أمام مانشستر سيتي (1-2) في دوري أبطال أوروبا، رغم الأداء الجيد والفرص المتاحة، مما يضع المدرب تشابي ألونسو تحت ضغط الإقالة بعد ستة أشهر من توليه المهمة. - غياب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لم يمنع البرازيلي رودريغو من تسجيل هدف التقدم، لكن الفريق الإنجليزي قلب النتيجة بفضل أهداف نيكو أوريلي وإيرلينغ هالاند. - صفارات الاستهجان في ملعب سانتياغو بيرنابيو تشير إلى اقتراب نهاية مسيرة ألونسو مع الفريق، وسط تقارير إعلامية تؤكد رحيله بسبب النتائج السلبية الأخيرة.

تلقى ريال مدريد الإسباني، بقيادة مدربه تشابي ألونسو (44 عاماً)، خيبة جديدة، بسقوطه على ملعبه أمام مانشستر سيتي (1ـ2)، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة الثانية للنادي الملكي في المسابقة، لكنها لا تهدد مستقبله في البطولة، بما أنه وصل إلى النقطة 12 ومِن ثمّ فإنه ليس مهدداً بوداع المسابقة، عكس مدربه ألونسو الذي بات يواجه خطر الإقالة بعد قرابة ستة أشهر من مباشرة مهامه.

Two wins in eight games in all competitions for Xabi Alonso's men 😳 pic.twitter.com/4BcuvW1Lt4 — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2025



وتُعتبر الهزيمة قاسية على النادي الملكي، الذي قدم مستوى جيداً، واستحق الانتصار، نظراً إلى الفرص التي توفرت له في غياب مهاجمه المصاب، الفرنسي كيليان مبابي، كما أن مجريات اللعب كانت توحي بأن الانتصار لن يُفلت منهم، بعد أن بادر البرازيلي رودريغو بتسجيل هدف التقدم، منهياً سلسلة من 32 مباراة دون تهديف، ولكن الفريق الإنكليزي قلب الطاولة لاحقاً عبر نيكو أوريلي ثم إيرلينغ هالاند.

وتفتح الهزيمة باب الرحيل أمام المدرب تشابي ألونسو، فمع إعلان الحكم نهاية اللقاء، انطلقت صفارات الاستهجان في ملعب سانتياغو بيرنابيو، وهي مؤشر على أن العد التنازلي لنهاية مسيرة ألونسو مع الفريق قد انطلق، ذلك أن مصادر إعلامية إسبانية أكدت أن الفشل في الفوز على الفريق الإنكليزي يعني رحيل مدرب باير ليفركوزن سابقاً عن الفريق، بسبب النتائج السلبية في المباريات الأخيرة، ذلك أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اختار خطة دفاعية في نهاية المباراة وبحث عن تأمين الدفاع بدل تهديد مرمى النادي الملكي، وهذا التصور التكتيكي عقّد مهمة ريال مدريد، وجعل من الصعب على الفريق هز شباك منافسه، ليخسر ريال مدريد قمة أخرى، ومعها خسر ألونسو الكثير من النقاط، كما أنه فشل في هزم مدربه السابق في فريق بايرن ميونخ الألماني.