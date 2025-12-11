غوارديولا يورّط ألونسو مع جماهير ريال مدريد.. المدرب لا يخسر أمام لاعبه السابق

كرة عالمية
مدريد

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
11 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 00:48 (توقيت القدس)
ألونسو وغاورديولا في سانتياغو برنابيو، في 10 ديسمبر 2025 (بوراك أكبولوت/Getty)
ألونسو وغاورديولا في سانتياغو برنابيو، 10 ديسمبر 2025 (بوراك أكبولوت/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ريال مدريد يتعرض لهزيمة قاسية أمام مانشستر سيتي (1-2) في دوري أبطال أوروبا، رغم الأداء الجيد والفرص المتاحة، مما يضع المدرب تشابي ألونسو تحت ضغط الإقالة بعد ستة أشهر من توليه المهمة.
- غياب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لم يمنع البرازيلي رودريغو من تسجيل هدف التقدم، لكن الفريق الإنجليزي قلب النتيجة بفضل أهداف نيكو أوريلي وإيرلينغ هالاند.
- صفارات الاستهجان في ملعب سانتياغو بيرنابيو تشير إلى اقتراب نهاية مسيرة ألونسو مع الفريق، وسط تقارير إعلامية تؤكد رحيله بسبب النتائج السلبية الأخيرة.

تلقى ريال مدريد الإسباني، بقيادة مدربه تشابي ألونسو (44 عاماً)، خيبة جديدة، بسقوطه على ملعبه أمام مانشستر سيتي (1ـ2)، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة الثانية للنادي الملكي في المسابقة، لكنها لا تهدد مستقبله في البطولة، بما أنه وصل إلى النقطة 12 ومِن ثمّ فإنه ليس مهدداً بوداع المسابقة، عكس مدربه ألونسو الذي بات يواجه خطر الإقالة بعد قرابة ستة أشهر من مباشرة مهامه.


وتُعتبر الهزيمة قاسية على النادي الملكي، الذي قدم مستوى جيداً، واستحق الانتصار، نظراً إلى الفرص التي توفرت له في غياب مهاجمه المصاب، الفرنسي كيليان مبابي، كما أن مجريات اللعب كانت توحي بأن الانتصار لن يُفلت منهم، بعد أن بادر البرازيلي رودريغو بتسجيل هدف التقدم، منهياً سلسلة من 32 مباراة دون تهديف، ولكن الفريق الإنكليزي قلب الطاولة لاحقاً عبر نيكو أوريلي ثم إيرلينغ هالاند.

تيسودالي خلال مواجهة لمنتخب المغرب في الكان، 24 يناير 2024 (أولريك بيدرسن/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

تيسودالي يوجه رسالة لسورية: أعرف نجمهم وهذا ما سنحضّر له

وتفتح الهزيمة باب الرحيل أمام المدرب تشابي ألونسو، فمع إعلان الحكم نهاية اللقاء، انطلقت صفارات الاستهجان في ملعب سانتياغو بيرنابيو، وهي مؤشر على أن العد التنازلي لنهاية مسيرة ألونسو مع الفريق قد انطلق، ذلك أن مصادر إعلامية إسبانية أكدت أن الفشل في الفوز على الفريق الإنكليزي يعني رحيل مدرب باير ليفركوزن سابقاً عن الفريق، بسبب النتائج السلبية في المباريات الأخيرة، ذلك أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اختار خطة دفاعية في نهاية المباراة وبحث عن تأمين الدفاع بدل تهديد مرمى النادي الملكي، وهذا التصور التكتيكي عقّد مهمة ريال مدريد، وجعل من الصعب على الفريق هز شباك منافسه، ليخسر ريال مدريد قمة أخرى، ومعها خسر ألونسو الكثير من النقاط، كما أنه فشل في هزم مدربه السابق في فريق بايرن ميونخ الألماني.

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
العاشوري خلال لقاء كوبنهاغن وفياريال، 10 ديسمبر 2025 (عمر أرناو/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

العاشوري يقود كوبنهاغن للفوز ومازة ينقذ ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا

الشريف أكد صحة قرارات حكم اللقاء (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

الشريف يحسم الجدل التحكيمي في قمة ريال مدريد والسيتي

جماهير لمنتخب الأردن في لقاء مصر، 9 ديسمبر 2025 (إبراهيم العمري/رويترز)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

"التّهجين" يقود احتفالات جماهير منتخب الأردن بالوصول إلى ربع النهائي