غوارديولا يواجه أزمة في مانشستر سيتي بسبب نجم يريد العودة إلى بلاده

يواجه مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، بيب غوارديولا (54 عاماً)، أزمة جديدة في الموسم الحالي، بعدما أبدى الموهبة الأرجنتينية، كلاوديو إيشيفيري (19 عاماً)، رغبته في العودة إلى بلاده، كي يلعب مع فريق ريفر بليت، لأنه غير سعيد بوجوده على مقاعد البدلاء، وعدم خوض المواجهات بانتظام مع فريق باير ليفركوزن الألماني، الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة، في الصيف الماضي.

وذكرت قناة تي واي سي الأرجنتينية، أمس الجمعة، أن غوارديولا تعرض لصدمة كبيرة، بعدما تحدث كلاوديو إيشيفيري علناً عن رغبته في العودة إلى بلاده، رغم أن مانشستر سيتي امتلك عقده نهائياً منذ 11 شهراً فقط، لأن صاحب الـ 19 عاماً يريد اللعب مرة أخرى، ويجد في فريقه السابق ريفر بليت فرصة كبرى لتحقيق حُلمه، خصوصاً أنه يأمل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتابعت قائلة إن كلاوديو إيشيفيري عبّر في حديثه المباشر مع المدرب بيب غوارديولا، والرسالة التي نشرها على حساباته في مواقع التواصل، عن رغبته في العودة إلى بلاده، لأنه تعرّض لخيبة أمل كبرى، عندما ابتعد عن التشكيلة الأساسية، وأصبح حبيس دكة البدلاء مع باير ليفركوزن، ولا يشارك إلا نادراً في المواجهات هذا الموسم بالمسابقات المحلية، ورحيله سيكون حلاً مثالياً لصاحب الـ 19 عاماً، الذي يريد اللعب في مونديال 2026.

وختمت القناة تقريرها بالإشارة إلى أن بيب غوارديولا يحاول ثني كلاوديو إيشيفيري عن قراره، لكنه لن يستطيع إجباره على البقاء مع باير ليفركوزن، لأن المدرب الإسباني يعلم جيداً أن جميع النجوم يريدون خوض المواجهات، حتى تتعاظم فرصهم في الحصول على مقعد في منتخبات بلادهم، للمشاركة في مونديال 2026، بالإضافة إلى أن صاحب الـ 19 عاماً بات يعلم جيداً أن جلوسه على مقاعد البدلاء لن يفيده نهائياً في مسيرته الاحترافية، التي تتطلب منه خوض المباريات ولعب دقائق أكثر، حتى يصقل موهبته.