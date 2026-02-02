غوارديولا يهاجم التحكيم بعد التعثر أمام توتنهام: لا يريدوننا أن نفوز

- انتقد بيب غوارديولا التحكيم بعد تعادل مانشستر سيتي مع توتنهام 2-2، مشيراً إلى عدم حيادية الحكام وتأثير القرارات التحكيمية على نتائج المباريات، مما أدى إلى تأخر سيتي عن أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي. - أثار هدف توتنهام الأول جدلاً بعد عرقلة دومينيك سولانكي لمارك جيهي دون تدخل الفار، مما ساهم في تعادل توتنهام بعد تقدم سيتي بهدفين نظيفين. - يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أرسنال، مع تحقيق فوز واحد فقط في آخر ست مباريات، مما يضع غوارديولا تحت ضغط كبير.

هاجم مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا (55 سنة)، التحكيم بعد التعثر أمام توتنهام (2-2)، في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وهي النتيجة التي تسببت بتأخر سيتي عن متصدر البريمييرليغ أرسنال.

وقال غوارديولا للصحافيين بعد نهاية مواجهة توتنهام: "إذا فعل مدافع ذلك بمهاجم، أليست ركلة جزاء؟ الدوري الإنكليزي الممتاز مدهش حقاً. لا يريدوننا أن نفوز، ويجب أن يكون الحكم محايداً. هناك خطأ واضح في اللعبة الأولى. لقد ركله بوضوح، وتقنية الفار موجودة لسبب وجيه. هذه التفاصيل الصغيرة تُحدث الفرق دائماً. لو لم يسجلوا الهدف الأول، لربما فزنا بالمباراة".

وأضاف غوارديولا: "أنا لا أتحدث أبداً عن الحكام لأنني أكنّ لهم احتراماً كبيراً لعملهم، لكن الأمر لا يقتصر على اليوم فقط، بل تكرر في مباراتين أو ثلاث مباريات متتالية. بصراحة، لا أعرف السبب. حققنا الكثير من الانتصارات، والناس لا يريدوننا أن نفوز، لكن يجب أن يكون الحكم محايداً. هذا ليس عدلاً لأننا نبذل جهداً كبيراً، وهذا أمر محبط للغاية".

ونشأ الجدل بسبب هدف توتنهام الأول، الذي سجله دومينيك سولانكي عندما عرقل المهاجم ساق مارك جيهي قبل التسديد، دون أن يعدل الفار قرار الحكم باحتساب الهدف، وكان مانشستر سيتي قد تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول بفضل هدفي ريان شرقي وأنطوان سيمينيو، لكنه خسر نقطتين بعد أن أدرك توتنهام هوتسبير التعادل بهدفين من دومينيك سولانكي.

يُّذكر أن فريق مانشستر سيتي بقي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة خلف أرسنال صاحب الـ53 نقطة، وهو الذي فاز مع غوارديولا مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات من منافسات البريمييرليغ، وهذه النتائج وضعت المدرب الإسباني في حرج كبير من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم.