غوارديولا ينتقد أسعار تذاكر كأس العالم... كرة القدم للجماهير

انتقد مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، بيب غوارديولا (55 عاماً)، أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. واعتبر الإسباني خلال مؤتمر صحافي، أن السياسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تطرح الكثير من المشكلات بسبب عدم قدرة عددٍ من الجماهير على شراء التذاكر.

وقال غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، أمس الجمعة، قبل مواجهة ساوثهامبتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي يوم السبت: " "في السابق، كان كأس العالم احتفالًا بكرة القدم والبهجة التي تجلبها. كان الجميع يسافرون حول العالم لمشاهدة منتخباتهم الوطنية؛ كانت التذاكر في متناول الجميع. أما الآن، في العصر الحديث، فقد أصبحت باهظة الثمن للغاية"، ودعا مدرب مانشستر سيتي صانعي القرار إلى "إعادة النظر في هذه المسألة" وإيجاد حل مقبول لأن "كرة القدم للجماهير"، وفق ما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية. وأضاف: "لا يمكن لهذه الرياضة أن تنجح بدون الجماهير".

ودافع الاتحاد الدولي عن الأسعار، التي قال إنها حُددت بناءً على "طلب هائل" و"أسعار متغيرة بحسب المباراة"، وفقًا لرئيسه جياني إنفانتينو، وعلى الرغم من هذه الأسعار الباهظة (تصل إلى مليوني يورو للمقعد الواحد) والجدل المحيط بارتفاع أسعار النقل، خاصة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تدعي "الفيفا" أنها باعت بالفعل أكثر من خمسة ملايين تذكرة، قبل أقل من 50 يوماً من بدء المنافسة (11 يونيو/حزيران، 19 يوليو/تموز)، ويشهد الإقبال على هذه النسخة بحكم رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.