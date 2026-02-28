- بيب غوارديولا يدافع عن لاعبيه الصائمين في مانشستر سيتي، مؤكدًا على أهمية احترام الأديان والتنوع، بعد صيحات جماهير ليدز خلال توقف المباراة للسماح للاعبين بكسر صيامهم. - الدوري الإنجليزي الممتاز يوافق على توقف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، مما يعكس التزامه بالتنوع الثقافي والديني. - غوارديولا يشير إلى دعم النادي للاعبين الصائمين من خلال توفير مختصين في التغذية، مؤكدًا على احترامه لقرارات اللاعبين في مواصلة الصيام.

أكد مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً)، مواقفه الإنسانية الثابتة، فقد انتصر للاعبي فريقه الصائمين، أمام الصيحات التي أطلقها عدد من جماهير نادي ليدز في ملعب إيلاند رود، خلال توقف اللعب اليوم السبت، من أجل السماح للاعبين بكسر صيامهم، بعد قرار رسمي من رابطة الدوري الإنكليزي، التي وافقت هذا الموسم على توقف اللعب من أجل إفساح المجال أمام اللاعبين للإفطار، وهو ما حصل فعلياً، ما سمح لكل من عمر مرموش وريان آيت نوري وريان شرقي، بتناول بعض الطعام الخفيف خلال المباراة، ولكن ذلك لم يجد تجاوباً من قبل بعض جماهير ليدز.

A partida entre Manchester City e Leeds United foi brevemente interrompida ao pôr do sol para que os jogadores muçulmanos pudessem quebrar o jejum durante o Ramadã. pic.twitter.com/69ICqBwX8M — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) February 28, 2026

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحافي بعد اللقاء مستهجناَ الصيحات، وفي رده على سؤال بشأن صيحات الجماهير خلال التوقف: "هذا هو العالم الحديث، أليس كذلك؟ انظروا إلى ما يحدث في العالم الآن، اليوم، أليس كذلك؟"، مضيفا: "احترموا الأديان، احترموا التنوع، هذه هي الفكرة! هذه هي القاعدة، لم نقلها نحن، بل الدوري الإنكليزي الممتاز هو من قال". وتابع: "حسنًا، بالنسبة للصائمين، يمكنكم أخذ دقيقة أو دقيقتين لكسر الصيام، أما بالنسبة للاعبين، فليفعلوا ذلك (كسر الصيام). هكذا هي الأمور... للأسف".

وكان غوارديولا قد أكد يوم الجمعة في مؤتمر صحافي، أنه لا يُعارض صيام لاعبيه، مشيراً إلى أن النادي يملك مختصين في التغذية يساعدون اللاعبين على الصيام دون أن يتأثر حضورهم البدني بذلك، كما أنه يحترم قرار اللاعبين بما أنهم تعودوا على ذلك خلال مسيرتهم. ويضمّ فريق مانشستر سيتي في صفوفه عدداً من اللاعبين المسلمين، وهو من أكثر الأندية التي تضمّ لاعبين صائمين في الدوري الإنكليزي.