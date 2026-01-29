غوارديولا يمدح مورينيو بعد مفاجأة ريال مدريد.. استراتيجية جيدة

- أشاد بيب غوارديولا بمدرب بنفيكا، جوزيه مورينيو، بعد فوز فريقه على ريال مدريد وتأهله للملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بفضل هدف حارس المرمى أناتولي تروبين في اللحظات الأخيرة. - ساعد فوز بنفيكا مانشستر سيتي في التأهل المباشر لدور الـ16 بعد فوزه على غلطة سراي، حيث شاهد لاعبو السيتي الدقائق الأخيرة من مباراة بنفيكا وريال مدريد في غرفة الملابس. - قد يواجه مانشستر سيتي ريال مدريد مجددًا في دور الـ16، في حال تأهل النادي الملكي، حيث يسعى السيتي لاستعادة مستواه في دوري الأبطال.

مدح مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، بيب غوارديولا (55 سنة)، مدرب نادي بنفيكا البرتغالي، جوزيه مورينيو، الذي سجل مفاجأة كبيرة بالفوز على نادي ريال مدريد الإسباني والتأهل إلى الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحجز بنفيكا مقعده في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز (4-2) على نادي ريال مدريد، وجاء الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة بضربة رأس من حارس المرمى أناتولي تروبين، وبفضل هذا الهدف تفوق بنفيكا بفارق الأهداف على أولمبيك مارسيليا الذي فقد فرصة التأهل، وفي الوقت نفسه ساعدت النتيجة في تأهل مانشستر سيتي بشكل مباشر إلى دور الـ16، بعد أن نفّذ مهمته بالفوز بهدفين نظيفين على غلطة سراي.

واعترف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأنّ فريقه شاهد الدقائق الأخيرة من مباراة بنفيكا وريال مدريد داخل غرفة الملابس، مشيراً إلى أن جوزيه مورينيو لجأ لفكرة جيدة حين طلب من حارس المرمى التقدم للهجوم، وقال غوارديولا بعد التفوق على النادي التركي: "شاهدنا نهاية المباراة في غرفة الملابس، لم نكن نعلم أن بنفيكا بحاجة إلى هدف رابع للتأهل، لذا عندما رأينا الحارس يتقدم للهجوم اندهشنا. لماذا؟ ابقَ في مرماك، إذا سجل مدريد هدفاً سنغادر ولكن الأمر كان استراتيجية جيدة من جوزيه".

ومن المحتمل أن يلتقي مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا مع ريال مدريد مجدداً في دور الـ16، وذلك في حال تفوق النادي الملكي مع المدرب ألفارو أربيلوا في الملحق، والذي ستعلن نتائج قرعته غداً الجمعة، حيثُ يسعى مانشستر سيتي لاستعادة مستواه على صعيد منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الخروج من الأدوار الإقصائية الأولى في المواسم الماضية.