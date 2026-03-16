غوارديولا يلجأ إلى خطة مفاجئة لتحقيق الريمونتادا أمام ريال مدريد

- لجأ بيب غوارديولا إلى خطة مفاجئة بمنح لاعبي مانشستر سيتي يوم راحة قبل مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بهدف تعزيز الراحة الذهنية والفنية للاعبين بعد تأخرهم بثلاثية نظيفة في الذهاب. - يسعى غوارديولا لتحقيق ريمونتادا صعبة أمام ريال مدريد، حيث يتطلب الأمر تركيزاً عالياً وعطاءً كبيراً من اللاعبين لقلب الطاولة على النادي الملكي. - قرار الراحة يأتي بعد خوض ثلاث مباريات حاسمة في أسبوع، وهو ليس الأول من نوعه لغوارديولا، حيث سبق واتخذ قراراً مشابهاً قبل مواجهة بوروسيا دورتموند.

لجأ مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، بيب غوارديولا (55 سنة)، إلى خطة مفاجئة قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي ريال مدريد الإسباني في ملعب الاتحاد غداً الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، إذ يحتاج الفريق لصناعة ريمونتادا كبيرة من أجل محاولة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.

وكان من المقرّر أن يخوض فريق مانشستر سيتي حصة تدريبية بعد ظهر الاثنين، إلّا أن المدرب بيب غوارديولا لجأ إلى خطة مفاجئة ومنح الفريق يوم راحة قبل مباراة في غاية الأهمية، رغم أن عادةً الأندية تخوض حصة تدريبية أخيرة قبل يوم واحد من المباراة المُنتظرة، وفقاً للمعلومات التي ذكرتها الوكالة الإسبانية إفي، الاثنين.

ويسعى غوارديولا لمنح اللاعبين راحة ذهنية وفنية قبل مواجهة ريال مدريد، لأن مانشستر سيتي بحاجة لريمونتادا في غاية الصعوبة بعد التأخر في مواجهة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو بثلاثية نظيفة، وبالتالي يجب أن يكون جميع اللاعبين في قمة العطاء والتركيز والقتالية على أرض الملعب بغية صناعة المستحيل وقلب الطاولة على النادي الملكي.

ويُمكن تفسير قرار المدرب الإسباني أنّه محاولة لمنح لاعبيه المزيد من الراحة بعد الاضطرار لخوض ثلاث مباريات حاسمة في غضون أسبوع واحد فقط، مع العلم أنها لم تكن هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها غوارديولا قراراً مثل هذا قبل مواجهة في دوري أبطال أوروبا، إذ اتخذ المدرب الإسباني قراراً مثل هذا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل المواجهة ضد بوروسيا دورتموند، التي انتهت بعد ذلك بفوز سيتي (4-1).

يُذكر أن تعثر مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في مواجهة الإياب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، سيُكلف المدرب غوارديولا الخروج من البطولة الأوروبي وفقدان أول لقب له في موسم 2025-2026، مع الإشارة إلى أنّ لقب البريمييرليغ يبدو صعباً أيضاً بسبب ابتعاد أرسنال في الصدارة بفارق تسع نقاط كاملة حالياً مع مباراة أقل سيتي (70 نقطة لأرسنال مقابل 61 لسيتي).