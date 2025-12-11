غوارديولا يكشف خفايا حديثه مع نجم ريال مدريد

- قاد بيب غوارديولا مانشستر سيتي للفوز على ريال مدريد (2-1) في دوري أبطال أوروبا، مما يعزز فرص الفريق في التأهل المباشر ضمن أفضل ثمانية أندية. - أشاد غوارديولا بنجم ريال مدريد رودريغو، واصفاً إياه باللاعب الرائع، وسط شائعات عن انتقاله المحتمل إلى مانشستر سيتي، رغم تسجيله هدفاً لم يكن كافياً لفوز فريقه. - أكد غوارديولا على أهمية الفوز في ملعب سانتياغو برنابيو، مشيراً إلى أن الانتصار يمنح الفريق دفعة قوية للمباريات المقبلة بعد بداية موسم متعثرة.

نجح مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي الإسباني بيب غوارديولا (54 عاماً) في قيادة فريقه إلى الانتصار على مُضيفه ريال مدريد (1ـ2)، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، وهي نتيجة مهمة لفريقه في صراع الحصول على مركز ضمن أفضل ثمانية أندية، وبالتالي التأهل المباشر. وقد ظهر المدرب الإسباني في نهاية المواجهة يتحدث إلى نجم ريال مدريد البرازيلي رودريغو، صاحب الهدف الأول في المواجهة.

وقال غوارديولا في تصريح نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الخميس، عن رودريغو: "إنه لاعب رائع. هذا الشاب من طراز رفيع. أنا سعيد جداً بعودته من الإصابة، إنه لاعب ممتاز حقاً". وكانت الأخبار قد ربطت رودريغو بالانتقال إلى الفريق الإنكليزي، إذ كان مرشحاً للرحيل عن النادي الملكي، ولكنه في النهاية استمرّ في التجربة، وقد سجل في مرمى مانشستر سيتي الهدف الأول في رصيده بعد 32 مباراة توالياً، ولكن الهدف لم يمنح فريقه الانتصار بعودة الفريق الإنكليزي ليقلب الطاولة.

وتحدث غوارديولا عن المباراة ليؤكد: "قدمنا أداءً أفضل في مناسبات أخرى كثيرة من دون تحقيق الفوز. أحياناً تنتهي المباراة بهدف. العديد من اللاعبين لعبوا في ملعب سانتياغو برنابيو للمرة الأولى، وهو ملعبٌ لطالما أثار إعجابنا. الضغط يقع أيضاً على الحكم، الجميع يشعر به، الفوز هنا مهم للغاية". ومن شأن الانتصار أن يعطي "السيتي" دفعاً قوياً في المباريات المقبلة التي تنتظر الفريق، بعد تعثره في بداية الموسم الحالي.