غوارديولا يفتح أبواب معسكره لأطفال غزة ويواصل رسالته الإنسانية

اتخذت النسخة السادسة من مخيم بيب الصيفي منحى خاصاً، بعدما استقبل البرنامج، الذي نُظّم تحت رعاية مؤسسة غوارديولا سالا، 28 طفلاً فلسطينياً متضرراً من الحرب الدائرة على قطاع غزة، موفراً لهم أياماً من التدريب واللعب ولحظات طفولية طبيعية برفقة مئات الأطفال الآخرين.

وبحسب الحساب الرسمي لمخيم بيب الصيفي "بيب سامر كامب"، فقد بدأت المبادرة في يناير/كانون الثاني، عندما تواصل شاب فلسطيني مقيم في برشلونة مع منظمي المخيم، آملاً في تحقيق حلم أطفال من فلسطين بلقاء بيب غوارديولا، المدرب الذي يحظى بإعجاب واسع في فلسطين لموقفه العلني الواضح من قضيتها. وأوضح منسق المخيم، توني أغيلار، في تصريحات لصحيفة سيغري الإسبانية، الثلاثاء: "بيب، في عالم كرة القدم وعلى مستوى الإعلام، من الشخصيات القليلة التي اتخذت موقفاً واضحاً من الوضع في فلسطين. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم".

ووصل الأطفال إلى برشلونة، وانضموا إلى أنشطة المخيم المعتادة بصفتهم مشاركين عاديين. ولتعزيز الاندماج، وزّع المنظمون الأطفال على مجموعات تدريبية مختلفة، بدعم من خمسة مشرفين قاموا بدور المترجمين الفوريين. وزار بيب غوارديولا بنفسه المخيم، وقضى وقتاً يبتسم ويتفاعل مع المجموعة، في الوقت الذي استقطب فيه البرنامج الأوسع نطاقاً، أكثر من 700 طفل على مدار فتراته في مرافق فندق كوندس ديل بالارس. إلى جانب حصص كرة القدم، تضمن المخيم ندوات تثقيفية تهدف إلى توسيع الآفاق. وكانت من بين ضيوف هذا العام شخصيات تعمل مع الشباب المعرضين للخطر، ومحامٍ متخصص ناقش المسؤوليات على الإنترنت والروح الرياضية.

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ووصف المنظمون مشاركة الأطفال الفلسطينيين بأنها مصدر فخر، وأشاروا إلى إمكانية تكرار هذه التجربة في دورات لاحقة. وتنسجم هذه البادرة مع تصريحات غوارديولا العلنية السابقة، ففي فعالية خيرية أقيمت في برشلونة في يناير/كانون الثاني 2026، تحدث مدرب مانشستر سيتي بتأثر بالغ عن الأطفال الفلسطينيين، قائلاً إن العالم "تخلى عنهم وتركهم وحيدين"، وحثّ الناس على عدم غضّ الطرف. وقد ساهمت هذه التصريحات في ترسيخ مكانته الرمزية لدى العديد من الفلسطينيين.