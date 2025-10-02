غوارديولا يعود إلى مطاردة نجم ريال مدريد

- بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يسعى لضم البرازيلي رودريغو من ريال مدريد في الميركاتو الشتوي لتعزيز خط الهجوم، حيث يرى فيه شريكاً مثالياً للنرويجي إرلينغ هالاند والإنكليزي فيل فودين. - رودريغو يواجه صعوبة في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، الذي يفضل اللاعبين الشباب مثل أرادا غولر وفرانكو ماستانتونو. - ريال مدريد قد يضطر لإعادة النظر في قيمة بيع رودريغو، خاصة مع اهتمام غوارديولا الجاد، الذي يسعى لحسم الصفقة قبل يناير 2026.

عاد مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني بيب غوارديولا (54 عاماً)، إلى مطاردة نجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي رودريغو، بعدما طالب إدارة "السيتيزن" بضرورة العمل على حسم صفقة ضمه خلال "الميركاتو" الشتوي المقبل نظراً لحاجته إلى مهاجم يلعب في عدة مراكز في الخط الأمامي. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأربعاء، أن غوارديولا يعلم بعدم استطاعة رودريغو إيجاد مكان في التشكيلة الأساسية لمدرب نادي ريال مدريد تشابي ألونسو، الذي يفضل الدفع بالموهبة التركية أرادا غولر، والأرجنتيني فرانكو ماستانتونو في المواجهات التي خاضها الفريق الملكي بجميع البطولات المحلية والقارية منذ بداية الموسم الحالي.

وتابعت أن غوارديولا معجب كثيراً بالنجم البرازيلي، ويعلم أن قدومه إلى مانشستر سيتي سيعزز قوة الخط الهجومي، لأنه سيقدم يد المساعدة للنرويجي إرلينغ هالاند، وسيشكّل ثنائياً مع الإنكليزي فيل فودين، الأمر الذي دفع المدرب الإسباني إلى مُطالبة الإدارة بضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فشلت جميع المحاولات خلال الصيف الماضي، لأن ريال مدريد طالب بالحصول على مبلغ مالي يُقدر بنحو 90 مليون يورو، ما أثر على حسم الصفقة.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن ريال مدريد سيكون مُضطراً لإعادة النظر بشأن قيمة بيع نجمه رودريغو في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن بيب غوارديولا مهتم جداً بخدمات البرازيلي، ويعمل على دفع إدارته لحسم الصفقة، التي ستكون من أبرز المفاجآت في شهر يناير/ كانون الثاني 2026، لكن المدرب الإسباني لن ينتظر حتى ذلك الوقت، لأنه يتطلع إلى الدخول في مفاوضات جادة خلال الفترة الحالية لضمان عدم إفساد الصفقة.