قدّم المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا (54 عاماً)، اعتذاراً رسمياً، بعدما كشفت الصور عن مواجهته الغاضبة لأحد المصورين في ملعب سانت جيمس بارك، وذلك عقب خسارة فريقه أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جرت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

واعترف غوارديولا بأنه يشعر بالحرج والخجل عند مشاهدة الصور، التي تظهره وهو يواجه أحد المصورين، إذ قال في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحافي قبل المواجهة المنتظرة لفريقه أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا: "اعتذرت، أشعر بالحرج والخجل عندما أرى ذلك، لا أحب هذا التصرف، اعتذرت للمصور بعد ثانية واحدة فقط".

وواصل غوارديولا حديثه عن انفعاله بعد الخسارة قائلاً: "أنا كما أنا، بعد قيادة 1000 مباراة، أعلم أنني لست مثالياً، وأرتكب أخطاء كبيرة، لكن الأمر لا يتعلق بذلك، ما هو مؤكد أنني سأدافع دائماً عن فريقي، هدفي واضح، وهو حماية النادي بلا شك، ومن خلال خبرتي، للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز، علينا أن نحقق 100 أو 98 نقطة على الأقل، وإلا فلن نتمكن من الفوز، وهذا أمر مؤكد".

وفقد غوارديولا أعصابه يعد نهاية المباراة، التي كلفت مانشستر سيتي خسارة ثمينة في سباق لقب "البريمييرليغ"، إذ يحتل المركز الثالث بعد مرور 12 جولة، متأخراً بسبع نقاط عن أرسنال المتصدر، وخلال الأزمة، توجه المدرب الإسباني لمناقشة برونو غيماريش والحكام، قبل أن ينفعل تجاه أحد المصورين، ومع ذلك، حاول التقليل من أهمية التفاعل الذي جمعه بلاعب خط الوسط البرازيلي قائلاً: "نعرف برونو منذ سنوات عديدة، وكل مرة بعد المباراة، حتى في الاتحاد، نتحدث في النفق، أو أينما تحدثنا، دائماً".

ويجدر بالذكر أن غوارديولا الذي احتفل بمباراته الـ1000 مع مانشستر سيتي خلال الفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سيحتفل بمحطة جديدة يوم غد الثلاثاء، إذ ستكون مباراة الفريق السماوي وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا مباراته رقم 100 على مقاعد التدريب في البطولة القارية.