أثبت المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، (55 عاماً)، في مناسباتٍ عديدة أنّه أكثر من مجرد مدير فني يمارس عمله فقط بعالم كرة القدم، وذلك بعدما اتخذ موقفاً سياسياً واضحاً خلال الفترة الماضية، من خلال دعمه القضية الفلسطينية بشكلٍ علني، ولا سيما خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذهب مدرب مانشستر سيتي الحالي وبايرن ميونخ وبرشلونة سابقاً، بعد ضمان تأهل فريقه بشكلٍ مباشر إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إثر الفوز على غلطة سراي التركي، إلى قصر سانت جوردي في مدينة برشلونة ليشارك في حفلٍ موسيقي خيري بعنوان "حفل من أجل فلسطين"، ضمّ أكثر من ثلاثين موسيقياً وشخصية بارزة من مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة، ونظمته منظمة "ACT X Palestine" بهدف التوعية ورفع الصوت عالياً لإبقاء الأنظار مسلّطة على ما يعيشه الشعب الفلسطيني، في ظلّ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرّة في قطاع غزّة والضفة الغربية.

وقال بيب غوارديولا، اليوم الخميس، من على المسرح بإقليم كتالونيا، حيث ارتدى الكوفية الفلسطينية: "مساء الخير. السلام عليكم. إنّه لمن دواعي سروري الحضور هنا. أعتقد أنّه عندما أرى طفلاً على شاشة التلفزيون خلال العامين الماضيين، ويتساءل أين أمه -التي ربما تكون مدفونة تحت الأنقاض وهو لا يعلم بذلك- أفكر دائماً: ماذا يدور في أذهانهم؟".

وأضاف المدرب الإسباني الذي شارك في المباراة الودية بين منتخب كتالونيا ونظيره الفلسطيني التي أقيمت بتاريخ 18 نوفمبر 2025 الماضي على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي: "أعتقد أننا تركناهم وحيدين ومنسيين، دائماً ما أشعر بأنّهم يقولون لنا: "أين أنتم؟ تعالوا وساعدونا". وحتى الآن، لم نفعل شيئاً"، ليؤكد في نهاية حديثه أنّه "لا يكفي مجرد رفع الصوت بل يجب علينا أن نتحرك".