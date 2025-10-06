غوارديولا يرد على أنباء سعي برشلونة إلى ضم هالاند

- بيب غوارديولا يعلق على شائعات انتقال إرلينغ هالاند إلى برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب ملتزم بعقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي حتى عام 2034. - غوارديولا يعترف بأن هالاند هو حلم لأي نادٍ، لكنه يشدد على أن اللاعب يقدم أداءً رائعًا مع السيتيزنز ويسعى دائمًا لتطوير مستواه. - رغم التكهنات حول اهتمام برشلونة، يظل مستقبل هالاند غير مؤكد في عالم كرة القدم، حيث لا يمكن استبعاد أي احتمال مستقبلي.

تحدث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا (54 عاماً) حول الشائعات التي تربط مهاجم الفريق النرويجي إرلينغ هالاند (25 عاماً) بنادي برشلونة الإسباني، وأدلى بتصريحات تجمع بين التفهم والصرامة في الوقت نفسه.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أمس الأحد: "اذكر لي نادياً واحداً لم يكن حلمه الحصول على هالاند. أتفهم تماماً أن يكون برشلونة يحلم بضمّه. ولو لم يكن معنا، لكان مانشستر سيتي أيضاً يحلم بالحصول عليه". وحرص غوارديولا على توضيح أن مستقبل هالاند مرتبط حالياً بعقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي، يمتد حتى عام 2034، مؤكداً التزام اللاعب بمشروع النادي الإنكليزي. وأضاف المدرب الإسباني: "ماذا سيحدث؟ الحقيقة أنني لا أعلم. لديه عقد طويل معنا، وأعتقد أنه يقدم أداءً رائعاً، يسجل العديد من الأهداف، ويسعى دائماً لتطوير مستواه وصنع المزيد من الفرص لتسجيل الأهداف. أعتقد أن هالاند ليس شخصاً يوقع على شيء لا يرغب في تنفيذه. هذا مؤكد، لكن في كرة القدم، مَن يعلم ما الذي سيحدث في المستقبل؟".

وتأتي تصريحات غوارديولا في وقت يتجدد فيه الحديث عن اهتمامات نادي برشلونة بضم هالاند، وهو ما يثير تكهنات واسعة بين جماهير الفريق الكتالوني. ومع ذلك، شدد المدرب الإسباني على استقرار اللاعب والتزامه بمشروع مانشستر سيتي، مع الاحتفاظ بالإشارة إلى عنصر الغموض المعتاد في سوق الانتقالات، إذ لا يمكن استبعاد أي احتمال مستقبلي بالكامل.