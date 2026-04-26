غوارديولا يراهن على المستقبل: عرض لضم موهبة كولومبية بعمر 16 عاماً

دخل نادي مانشستر سيتي الإنكليزي سباق التعاقد مع جوهرة كولومبيا الصاعدة لويس ماتورانا (16 عاماً)، في إطار سعيه المتواصل لتعزيز صفوفه بالمواهب الشابة الواعدة على المستوى العالمي، بهدف المنافسة على الألقاب المحلية وحتى الأوروبية.

وبحسب ما أورد الصحافي رودي غاليتي الأحد، قدّم النادي الإنكليزي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا عرضاً رسمياً لضم لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 16 عاماً، والذي ينشط حالياً في الفئات العمرية لنادٍ في مدينة ميديلين، مع مشاركاته المتزايدة في تدريبات الفريق الأول.

ويُعد ماتورانا من أبرز المواهب الصاعدة في أميركا الجنوبية، إذ لفت الأنظار بشكل كبير بعد تألقه مع منتخب كولومبيا تحت 17 عاماً الذي توّج بلقب بطولة أميركا الجنوبية مؤخراً، إذ ساهم بتمريرة حاسمة في المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين، حيث يعكس تحرك سيتي استمرار استراتيجيته القائمة على استقطاب اللاعبين في سن مبكرة مستفيداً من شبكة كشافي مجموعة سيتي لكرة القدم المنتشرة حول العالم، والتي تهدف إلى رصد المواهب قبل دخولها دائرة المنافسة الكبرى.

ورغم التقدم الذي أحرزه النادي في المفاوضات، فلن تكون الصفقة سهلة في ظل اهتمام جهات أخرى، أبرزها مجموعة ريد بول التي دخلت على خط المفاوضات وتواصلت مع وكلاء اللاعب لمحاولة ضمه، ما ينذر بصراع محتدم على إحدى أبرز جواهر الكرة اللاتينية. ويمتاز ماتورانا بموهبة كبيرة من خلال قدرته على صناعة اللعب والمراوغة وحتى التسجيل، وهو من مواليد عام 2009 ويبلغ طوله حالياً متراً و83 سنتيمتراً، ويشغل مركز لاعب خط الوسط الهجومي.