غوارديولا يراهن على المستقبل: عرض لضم موهبة كولومبية بعمر 16 عاماً

ميركاتو
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
26 ابريل 2026
كولومبيا مع لقب كأس العالم تحت 17 عاماً، 19 إبريل 2026 (مارتن فونسيكا/Getty)
+ الخط -

دخل نادي مانشستر سيتي الإنكليزي سباق التعاقد مع جوهرة كولومبيا الصاعدة لويس ماتورانا (16 عاماً)، في إطار سعيه المتواصل لتعزيز صفوفه بالمواهب الشابة الواعدة على المستوى العالمي، بهدف المنافسة على الألقاب المحلية وحتى الأوروبية.

وبحسب ما أورد الصحافي رودي غاليتي الأحد، قدّم النادي الإنكليزي الذي يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا عرضاً رسمياً لضم لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 16 عاماً، والذي ينشط حالياً في الفئات العمرية لنادٍ في مدينة ميديلين، مع مشاركاته المتزايدة في تدريبات الفريق الأول.

ويُعد ماتورانا من أبرز المواهب الصاعدة في أميركا الجنوبية، إذ لفت الأنظار بشكل كبير بعد تألقه مع منتخب كولومبيا تحت 17 عاماً الذي توّج بلقب بطولة أميركا الجنوبية مؤخراً، إذ ساهم بتمريرة حاسمة في المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين، حيث يعكس تحرك سيتي استمرار استراتيجيته القائمة على استقطاب اللاعبين في سن مبكرة مستفيداً من شبكة كشافي مجموعة سيتي لكرة القدم المنتشرة حول العالم، والتي تهدف إلى رصد المواهب قبل دخولها دائرة المنافسة الكبرى.

لعب أوناحي ضد ليفانتي في الليغا، 7 مارس 2026 (أليكس كاباروس/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

أوناحي على أعتاب مانشستر سيتي... 20 مليون يورو تحسم الصفقة

ورغم التقدم الذي أحرزه النادي في المفاوضات، فلن تكون الصفقة سهلة في ظل اهتمام جهات أخرى، أبرزها مجموعة ريد بول التي دخلت على خط المفاوضات وتواصلت مع وكلاء اللاعب لمحاولة ضمه، ما ينذر بصراع محتدم على إحدى أبرز جواهر الكرة اللاتينية. ويمتاز ماتورانا بموهبة كبيرة من خلال قدرته على صناعة اللعب والمراوغة وحتى التسجيل، وهو من مواليد عام 2009 ويبلغ طوله حالياً متراً و83 سنتيمتراً، ويشغل مركز لاعب خط الوسط الهجومي.

دلالات
بطولات
فرق
المزيد في رياضة
كيسييه ومحرز من نجوم نسخة أبطال آسيا الأخيرة، 2 فبراير 2026 (ياسر بخش/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

أسماءٌ أضاءت سماء أبطال آسيا للنخبة.. من كيسييه ومحرز إلى نجم السد

فرحة أليكس ماركيز بعد الفوز في خيريز، 26 إبريل 2026 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

أليكس ماركيز بطلاً لجائزة إسبانيا للموتو جي بي وخروج مخيب لشقيقه

أنشيلوتي في ملعب جيليت في 26 مارس 2026 (ستيفن نادلر/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

مدرب منتخب عربي ضمن أغلى خماسي في كأس العالم