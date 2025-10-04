- دعا بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إلى مظاهرات في برشلونة لدعم فلسطين وإنهاء الحرب على غزة، مشيراً إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة هناك. - نشر حساب الجالية الفلسطينية في كتالونيا فيديو لغوارديولا يدعو فيه إلى التحرك الشعبي للضغط على الحكومات، مع تحديد موعد المظاهرة في 4 أكتوبر بحدائق غراسيا. - الفيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توقعات بمظاهرات حاشدة في كتالونيا لدعم القضية الفلسطينية ووقف الإبادة في غزة.

انتشر فيديو لمدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني، بيب غوارديولا (54 سنة)، يتحدث فيه إلى الإسبان، ويخص بالذكر سكان برشلونة، داعياً إلى الخروج بمظاهرات إلى الشوارع لدعم فلسطين والمطالبة بإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة المُستمرة منذ حوالي عامين تقريباً.

ونشر حساب الجالية الفلسطينية في كتالونيا "Comunitat Palestina Catalunya"، فيديو خاصاً لدعم فلسطين ظهر فيه غوارديولا وهو يوجه رسالة خاصة قال فيها: "نحن نشهد على حرب إبادة بالبث المباشر، مات عدد كبير من الأطفال، وهناك أطفال مهددون بالموت أيضاً. قطاع غزة مُدمر وهناك بحر من الناس من دون مأوى وطعام ومن دون مياه وأدوية، فقط التحركات الشعبية يُمكنها الضغط على الحكومات من أجل تحرك سريع، يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول، عند الساعة 12 ظهراً، في حدائق غراسيا، سنغمر الشوارع للمطالبة بإنهاء الإبادة".

وانتشر فيديو غوارديولا وهو يوجه الرسالة الخاصة لفلسطين وقطاع غزة بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشره حساب الجالية الفلسطينية في كتالونيا في موقع إكس، السبت، حيثُ من المتوقع أن تشهد كتالونيا مظاهرات حاشدة لدعم فلسطين والمطالبة بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، في وقت ظهر في الفيديو نشطاء داعمون للقضية الفلسطينية وهم يدعون للمشاركة بكثافة في المظاهرات.

ويُعرّف حساب الجالية الفلسطينية في كتالونيا "Comunitat Palestina Catalunya" نفسه عبر موقع إكس بأنه "جمعية الفلسطينيين المقيمين في كتالونيا. ندافع عن حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها"، وتُعد هذه المجموعة المُحرك الأول لكل التحركات الشعبية في شوارع المدينة الداعمة لفلسطين وخصوصاً في ظل حرب الإبادة المُستمرة منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.

4 d'octubre · 12h · Jardinets de Gràcia pic.twitter.com/6XpbVeZtyS — Comunitat Palestina Catalunya (@Palestina_cat) October 3, 2025