- دعا بيب غوارديولا جماهير برشلونة لحضور مباراة ودية بين منتخب كتالونيا وفلسطين في 18 نوفمبر، تضامناً مع ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة، مشدداً على أهمية التضامن الإنساني. - تأتي المباراة ضمن جولة أوروبية لمنتخب فلسطين، تشمل مواجهة منتخب إقليم الباسك، وتهدف إلى جمع التبرعات لإعادة إعمار غزة، مما يعكس قدرة الرياضة على نشر رسالة السلام. - غوارديولا، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، انتقد صمت المجتمع الدولي تجاه معاناة الفلسطينيين، مؤكداً التزامه بالقيم الإنسانية.

وجه المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا (54 عاماً)، رسالة مؤثرة إلى الجماهير في برشلونة، داعياً إياها لحضور المباراة الودية الخيرية المرتقبة بين منتخب إقليم كتالونيا ومنتخب فلسطين يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على الملعب الأولمبي في مونتجويك، والتي تأتي في إطار التضامن مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الذي عانى حرب إبادة في قطاع غزة خلال العامين الماضيين.

وقال غوارديولا، في مقطع فيديو مؤثر نُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، اليوم الخميس: "برشلونة مدينة السلام، تستضيف يوم الثلاثاء مباراة بين المنتخب الوطني الكتالوني والمنتخب الوطني الفلسطيني، هي أكثر من مجرد مباراة، إنها صرخة تضامن تكريماً لأكثر من 400 رياضي فلسطيني استشهدوا في غزة، لنملأ الملعب".

ولا تعتبر هذه المبادرة الأولى بالنسبة للمدرب غوارديولا لدعم القضية الفلسطينية، إذ سبق أن دعا سكان برشلونة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى الخروج في مظاهرات داعمة لفلسطين والمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، مستنكراً صمت المجتمع الدولي أمام المعاناة، كما عبّر غوارديولا عن إحباطه العميق في الكثير من المناسبات من غياب الاستجابة الإنسانية، مؤكداً أن الجميع يشاهد المآسي على الهواء مباشرة دون أي موقف فعلي، واصفاً ذلك بانعدام الإنسانية الجماعية، ما يعكس التزام "بيب" العميق بالقيم الإنسانية.

وتأتي مباراة فلسطين ومنتخب إقليم كتالونيا ضمن جولة أوروبية يخوضها "الفدائي"، تتضمن أيضاً مواجهة منتخب إقليم الباسك يوم السبت المقبل على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو. وتحمل المباراتان رسالة رياضية وإنسانية، وتهدفان إلى جمع التبرعات لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، إذ تجمع الجولة بين التضامن الرياضي ورسالة السلام، مؤكدة قدرة الرياضة على إيصال صوت الفلسطينيين للعالم بطريقة سلمية ومؤثرة.