غوارديولا يخسر أقدم مساعديه بعد سنوات من التعاون

- أعلن كارليس بلانشارت، محلل الأداء وأقدم مساعدي بيب غوارديولا، عن انتهاء تعاونه مع مانشستر سيتي بعد 18 عاماً من العمل المشترك، ليخوض تحديات جديدة في مسيرته المهنية. - يأتي رحيل بلانشارت ضمن سلسلة من مغادرة مساعدي غوارديولا، مثل ميكيل أرتيتا وإنزو ماريسكا، مما يفرض على غوارديولا إعادة تشكيل جهازه الفني. - مع دخول غوارديولا موسمه العاشر مع مانشستر سيتي، يبدو أن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع النادي، وسط تغييرات كبيرة في طاقمه الفني.

خسر مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، بيب غوارديولا (54 عاماً)، خدمات أقدم مساعديه، كارليس بلانشارت، الذي كان يشغل محلل الأداء، وقد انطلق في العمل، برفقة الجهاز الفني المساعد للمدرب الإسباني، منذ بدء تجربته في فريق برشلونة (ب)، منهياً بذلك تعاوناً طويل المدى مع غوارديولا، وذلك بعد أن ركن إلى الراحة، في بداية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الثلاثاء، أن بلانشارت، أعلن في بيان نيته خوض تجربة جديدة في مسيرته، مؤكداً أنه سيرفع تحديات مختلفة، ومِن ثمّ أنهى رسمياً العلاقة التعاقدية مع غوارديولا، وقال في بيانه: "يسرني إبلاغكم أنه منذ بداية موسم 2025-2026، لم أعد أعمل ضمن الجهاز الفني لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي. كان القرار بالإجماع، ولكن في الوقت الحالي، من الصعب فهمه بعد 18 عاماً من النجاح المشترك".

وتابع: "أعلن أنه اعتباراً من بداية موسم 2025-2026، لن أكون جزءاً من الجهاز الفني لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي. كان قراراً متفقاً عليه، ولكنه كان أيضاً قراراً صعباً بعد 18 عاماً من النجاح المشترك. أحياناً في الحياة، عليك أن تعرف كيف تتراجع قليلاً لفتح أبواب مشاريع جديدة تُعيد إحياء الحماس لمواصلة العمل في عالم كرة القدم الذي أعشقه".

وخسر غوارديولا، في المواسم الأخيرة تباعاً، عدداً مهماً من مساعديه، الذين اختاروا خوض تجارب بعيداً عنه، مثل مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، وكذلك مدرب تشلسي، إنزو ماريسكا، وسيكون بيب مطالباً بإعادة تشكيل الجهاز الفني المساعد له، وهو يدخل موسمه العاشر مع مانشستر سيتي، والذي يبدو أنه سيكون الأخير مع النادي السماوي.