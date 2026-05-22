غوارديولا يحظى بتكريم من سيتي.. مدرج في الملعب سيحمل اسمه

- يودع مانشستر سيتي مدربه الأسطوري بيب غوارديولا بعد عشر سنوات من الإنجازات، حيث سيُقام له تمثال بجوار ملعب الاتحاد، وسيُعاد تسمية المدرج الشمالي باسمه تكريماً لمسيرته. - قاد غوارديولا النادي لتحقيق عشرين لقباً، منها ستة في الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا، مما دفع النادي لتكريمه بتمثال بجوار تمثال كون أغويرو. - سيشهد مدرج بيب غوارديولا، الذي تم تجديده لزيادة سعته، حفل وداع مهيب في مباراته الأخيرة ضد أستون فيلا.

سيغادر أسطورة تدريب مانشستر سيتي بلا منازع، الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً)، النادي الإنكليزي بعد عشر سنوات قضاها مدرباً. وتقديراً لمسيرته الحافلة بالإنجازات في مانشستر، أعلن النادي إقامة تمثال له بالقرب من ملعبه، بعد ساعات فقط من إعلان رحيله رسمياً، كذلك ستُعاد تسمية "المدرج الشمالي" باسم المدرب الإسباني تكريماً لتألقه في قيادة الفريق.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل غوارديولا في فيديو مطول سلّط فيه الضوء على الفترة التاريخية التي قضاها الإسباني مع النادي، منذ 2016. وأفاد موقع "آر إم سي" الفرنسي، بأنه وتكريماً للرجل الذي قاد النادي إلى عشرين لقباً، من بينها ستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، أعلن مانشستر سيتي نحت تمثال لغوارديولا، ليتم نصبه خارج مدرج "بيب غوارديولا"، في تكريم مماثل للاعب الأرجنتيني السابق كون أغويرو، الذي يوجد له أيضاً تمثال بالقرب من ملعب الاتحاد.

وأعلن "سيتي" أنّ مالك النادي الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، "منح هذا التكريم الرفيع تقديراً لإسهامات غوارديولا المذهلة خلال سنواته العشر التاريخية مدرباً للنادي". كما أشاد رئيس مجلس الإدارة، خلدون المبارك، بالمشروع وأهميته، قائلاً: "سيضمن مدرج بيب غوارديولا، إلى جانب التمثال الذي سيُقام خارجه، أن يبقى إرث بيب محفوراً في تاريخ هذا النادي ومدينة مانشستر وكرة القدم الإنكليزية إلى الأبد".

وكان المدرج السابق يُعرف باسم "المدرج الشمالي"، وقد خضع لعمليات تجديد منذ عام 2023 لاستيعاب 7000 متفرج إضافي في كل مباراة، ليصل إجمالي سعة ملعب الاتحاد إلى 61000 متفرج. وفي مباراة المدرب الإسباني الأخيرة يوم الأحد المقبل ضد أستون فيلا، سيستقبل مدرج بيب غوارديولا 7000 مشجع إضافي لأول مرة، إذ من المؤكد أن يحظى المدرب الإسباني بحفل وداع مهيب.