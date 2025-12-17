غوارديولا يحدد أهدافه... مبلغ ضخم لتعزيز مانشستر سيتي في الميركاتو

- مانشستر سيتي يسرع خطواته في سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوفه، مستهدفًا تينو ليفرامينتو من نيوكاسل وأنطوان سيمينيو من بورنموث، بقيمة استثمارية تصل إلى 140 مليون يورو. - غوارديولا يمنح الضوء الأخضر للصفقتين، مع التركيز على تعزيز العمق الهجومي وحل هيكلي طويل الأمد في مركز الظهير، حيث يُعتبر سيمينيو خيارًا مثاليًا بفضل أدائه القوي وشرطه الجزائي البالغ 65 مليون يورو. - ليفرامينتو يُراقب منذ عام، ويُعتبر ظهيرًا عصريًا بقدرات هجومية ودفاعية متكاملة، مع عرض يصل إلى 75 مليون يورو لتسهيل المفاوضات مع نيوكاسل.

قرر نادي مانشستر سيتي الإنكليزي تسريع خطواته في سوق الانتقالات، وعدم انتظار الصيف، لتعزيز مراكز أساسية في صفوفه، في ظل قناعة الإدارة بأن ضغط المباريات وكثافة الجدول يتطلبان التحرك المبكر وعدم التأجيل. وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني، أمس الثلاثاء، فإن فريق المدرب بيب غوارديولا، يعمل وفق أرقام واضحة، وخريطة طريق محددة للانتقالات الشتوية المقبلة، مع تركيز الأنظار داخل النادي على اسمين بارزين، وهما: نجم نيوكاسل، تينو ليفرامينتو، ولاعب بورنموث، أنطوان سيمينيو. وتُقدّر قيمة الاستثمار الإجمالي بنحو 140 مليون يورو، في خطوة تستهدف تعزيز العمق الهجومي، وإيجاد حل هيكلي طويل الأمد في مركز الظهير. وقد منح غوارديولا الضوء الأخضر لإتمام الصفقتين، إيماناً منه بأن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة وواضحة. ويضع مانشستر سيتي تدعيم الخط الأمامي على رأس أولوياته، عبر ضم لاعب يملك القدرة على استغلال المساحات وصناعة الفارق بشكل فردي، بعيداً عن السياق الجماعي.

ويبرز اسم أنطوان سيمينيو خيارا مثاليا، بعد بدايته القوية هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز، المدعومة بأرقام تؤكد تأثيره المباشر. ويُسهّل وجود شرط جزائي يقارب 65 مليون يورو إتمام الصفقة، دون مفاوضات طويلة أو تعقيدات. ويُنظر إلى سيمينيو بصفته حل جاهز للمنافسة منذ اليوم الأول، ورفع مستوى الفريق. ويراقب مانشستر سيتي تطور تينو ليفرامينتو منذ أكثر من عام، باعتباره ظهيراً عصرياً يتماشى مع متطلبات المنظومة التكتيكية.

كما أن قدرته على اللعب في الجهتين، والتقدم الهجومي، والدخول القوي في الالتحامات الدفاعية، تجعله لاعباً متكاملاً. ويصل عرض مانشستر سيتي إلى نحو 75 مليون يورو، ويهدف إلى توجيه رسالة واضحة لنادي نيوكاسل يونايتد، مع إمكانية إدراج عنصر رياضي لتسهيل المفاوضات. ويسعى "السيتيزنز" إلى حسم الملف دون إطالة، معتبراً أن ليفرامينتو يجمع بين الحاضر الجاهز والمستقبل المضمون، وهي معادلة نادرة في السوق الحالية.