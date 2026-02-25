غوارديولا يتحرك لخطف نجم إنكليزي في الميركاتو

- يسعى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لضم مورغان غيبس وايت من نوتنغهام فورست في الانتقالات الصيفية، رغم المنافسة الشديدة من الأندية الأوروبية الكبرى. - غوارديولا تابع غيبس وايت شخصياً بعد تألقه بتسجيل ثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة، رغم معاناة نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز. - مانشستر سيتي مستعد لدفع 75 مليون جنيه إسترليني لضم غيبس وايت، مع احتمال زيادة المبلغ لمواجهة المنافسة الشرسة من الأندية الأخرى.

تحرك مدرب نادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً)، من أجل العمل على خطف نجم فريق نوتنغهام فورست، الإنكليزي مورغان غيبس وايت، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم صعوبة المُهمة، نظراً إلى اهتمام كبار الأندية الأوروبية، بخدمات صاحب 26 عاماً.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أمس الثلاثاء، أنّ غوارديولا حرص خلال الفترة الماضية، على متابعة مورغان غيبس وايت، بشكل شخصي، من خلال قراءة جميع التقارير، التي أرسلها كشاف مانشستر سيتي، الذي عمل في الأشهر الماضية، على مراقبته، بعدما خطف أنظار الجهاز الفني وبقوة، بسبب قدرته على تسجيل ثمانية أهداف وتقديم خمس تمريرات حاسمة، في المباريات التي لعبها هذا الموسم.

وأوضح المصدر عينه أن غوارديولا يعلم جيداً قدرات غيبس وايت، لأنه قدّم أرقاماً مميزة للغاية، رغم المعاناة الكبرى التي يعيشها نادي نوتنغهام فورست في الموسم الحالي بالدوري الإنكليزي الممتاز، بسبب قربه من الهبوط لمنافسات دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، إلا أن صاحب 26 عاماً يُعد العلامة المضيئة، التي ستتصدر عناوين وسائل الإعلام في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتابعت أن غوارديولا يُدرك صعوبة المفاوضات مع إدارة نادي نوتنغهام فورست، حول غيبس وايت، الذي تراقبه أعين الكثير من الفرق الأوروبية، أبرزها في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ما يعني أن مانشستر سيتي سيدخل في معركة ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية، التي سينتصر فيها، من سيدفع القيمة الحقيقية لصاحب 26 عاماً.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نادي مانشستر سيتي، لن يرفض طلب غوارديولا، حتى يدخل في المعركة على ضمّ غيبس وايت في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بعدما رصد مبلغاً مالياً يقدر بنحو 75 مليون جنيه إسترليني، وربما سيرفع هذا الرقم، في حال رفعت إدارة أحد الأندية الأوروبية السعر، من أجل حسم النادي الإنكليزي الصفقة.