غوارديولا يؤجل قراره بشأن "الأزوري".. ومؤشرات إلى الرفض

- يترقب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرار بيب غوارديولا بشأن تدريب المنتخب الإيطالي بعد مفاوضات متقدمة، خاصة بعد رحيل جينارو غاتوزو. - تشير التقارير إلى أن غوارديولا يميل لرفض العرض الإيطالي بسبب رغبته في أخذ فترة راحة والراتب غير المرضي مقارنة بما كان يتقاضاه في مانشستر سيتي. - من المتوقع أن يعلن غوارديولا قراره النهائي قريباً، مما يفتح المجال لمرشحين آخرين مثل روبيرتو مانشيني وأنطونيو كونتي لتولي تدريب المنتخب.

يترقب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، القرار النهائي للمدرب الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً)، بشأن إمكانية توليه قيادة المنتخب الإيطالي، في ظل المفاوضات المتقدمة بين الطرفين، بعد فترة من رحيل المدرب السابق لكتيبة "الأزوري"، جينارو غاتوزو.

ونشرت صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية، الخميس، تفاصيل جديدة حول وضعية المدرب الإسباني، وموقفه من تدريب منتخب إيطاليا، بعد العرض الذي قدمه الاتحاد الإيطالي بداية الأسبوع الماضي، إذ أشارت إلى أن المدرب الإسباني لم يتخذ قراره النهائي بشأن قيادة "الأزوري" في الفترة القادمة، خصوصاً أنه غادر نادي مانشستر سيتي الإنكليزي مع نهاية موسم 2025-2026، بعد مسيرة حافلة بالعديد من الإنجازات.

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وبحسب معلومات الصحيفة الإيطالية، فإن غوارديولا أقرب نحو رفض العرض المُقدَّم من الاتحاد الإيطالي في الوقت الحالي، وذلك لأن المدرب الإسباني وعد عائلته بأخذ وقت للراحة والابتعاد عن التدريب لفترة من الزمن، كما أن الراتب الذي قدمه الاتحاد الإيطالي ليس قريباً من تطلعات المدرب الإسباني، الذي كان يتقاضى حوالي 20 مليون يورو سنوياً مع مانشستر سيتي قبل مغادرته.

ومن المتوقع أن يتخذ غوارديولا قراره النهائي بخصوص تدريب منتخب إيطاليا مع نهاية هذا الأسبوع بشكل رسمي، رغم أن كل المؤشرات ترجّح اعتذار المدرب الإسباني عن عدم قيادة منتخب "الأزوري"، ليفتح الطريق أمام مرشحين بارزين لتدريب منتخب إيطاليا في الوقت الحالي، وهما الإيطاليان: مدرب السد القطري السابق، روبيرتو مانشيني، والمدير الفني لنادي نابولي سابقاً، أنطونيو كونتي.