غوارديولا وقصة تعاقده مع اللاعبين الأفارقة: نجم جديد على الأبواب

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي يقترب بشكل كبير من حسم صفقة التعاقد مع نجم منتخب غانا ونادي بورنموث أنطوان سيمينيو (25 عاماً)، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. ويأتي هذا بعد تألق اللاعب اللافت في "البريمييرليغ" منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي، ليكون، في حال إتمام الصفقة، إضافة جديدة إلى قائمة طويلة من اللاعبين الأفارقة الذين أشرف على تدريبهم المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا (54 عاماً)، طوال مسيرته التدريبية.

وأكدت شبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية، أمس الأربعاء، أن نادي مانشستر سيتي يسرع وتيرة تحركاته لتقديم هدية كبرى لمدربه بيب غوارديولا في "الميركاتو" الشتوي، مع وجود مفاوضات متقدمة مع أنطوان سيمينيو، الذي يعيش أفضل فترات مسيرته في "البريمييرليغ". وقد يترك اللاعب تشكيلة المدرب الإسباني أندوني إيراولا مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بورنموث، الذي يقدر بـ72 مليون يورو، على أن يتم ذلك قبل العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي حال انضمام سيمينيو إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، سيكون ثالث لاعب أفريقي ينضم إلى تشكيلة المدرب بيب غوارديولا خلال الموسم الكروي الحالي، إلى جانب المصري عمر مرموش، الصفقة الأغلى بـ75 مليون يورو، والجزائري ريان آيت نوري، كما سيكون سيمينيو ثامن لاعب أفريقي ينضم إلى السيتي منذ تولي الإسباني قيادة الفريق السماوي، بعد كل من الجزائري رياض محرز، الأكثر مشاركة بين اللاعبين الأفارقة تحت قيادته في النادي الإنكليزي بمجموع 236 مباراة بجميع البطولات خلال خمسة مواسم، والعاجي يايا توريه بـ48 مباراة، والنيجيري كيليتشي إيهيناتشو بـ29 مباراة، وتوم ديلي بشيرو بمواجهة واحدة، والمغربي إبراهيم دياز بـ15 لقاءً.

كما سبق أن درّب غوارديولا العديد من اللاعبين الأفارقة في فريقي بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، وفي مقدمتهم المغربي مهدي بنعطية، الذي شارك تحت قيادته في 46 مباراة مع النادي البافاري، وكذلك المالي سيدو كايتا بـ188 مواجهة مع النادي الكتالوني، ويايا توريه في برشلونة بـ80 مباراة، مع الإشارة إلى أن الأخير دخل معه في كثير من الصدامات واتهم المدرب بالعنصرية وكره لاعبي القارة السمراء، بعد إبعاده رغم المستويات التي قدمها، وحتى مع قدوم غوارديولا إلى "السيتي" لم تكن العلاقة بين الرجلين ودّية، في حين عانى محرز أحياناً من تهميش غوارديولا، على الرغم من أنه قضى خمس سنوات كاملة حصد خلالها 11 لقباً، وشهد موسمه الأخير في "ملعب الاتحاد" التتويج بالثلاثية التاريخية، بما فيها دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخ النادي السماوي.

وعلى الرغم من تعاقد غوارديولا مع الثنائي العربي عمر مرموش في "الميركاتو" الشتوي الماضي، وآيت نوري في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فإن قلة المشاركة منذ انطلاق الموسم الجاري أبقت اللاعبين حبيسي دكة البدلاء في العديد من المباريات، ولكن انضمام سيمينيو قد يكون خطوة استراتيجية قوية لتعزيز خط الهجوم، وصفقة أفريقية مميزة تحت قيادة غوارديولا، ومواصلة سياسة المدرب الإسباني في دعم وتطوير النجوم القادمين من القارة السمراء، ومنحهم الفرصة للتألق ضمن صفوف فريقه السماوي.