غوارديولا وجه طلباً أخيراً قبل رحيله عن السيتي بسبب اليونايتد

- بيب غوارديولا يطلب من إدارة مانشستر سيتي حسم صفقة إليوت أندرسون لمنع انتقاله إلى مانشستر يونايتد، الذي يبحث عن بديل لكاسيميرو في خط الوسط. - الصفقة المتوقعة لأندرسون قد تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، لكن نوتنغهام فورست يسعى لزيادة المبلغ بعد مفاوضات مع مانشستر يونايتد. - رغم رحيل غوارديولا، يظل إرثه مؤثراً في مانشستر سيتي، حيث يعتبر أندرسون القطعة الناقصة لدعم الفريق في المنافسات القادمة.

لم يتخلّ المدرب الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً) عن عادته في التدخل بجميع التفاصيل، بعدما وجه طلباً مباشراً إلى إدارة مانشستر سيتي، قبل رحيله عن منصبه في الجهاز الفني، من أجل حرمان الغريم التاريخي مانشستر يونايتد، حتى يحقق هدفه الكبير في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، عبر حسم صفقة الموهبة إليوت أندرسون.

وذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، الأربعاء، أن بيب غوارديولا وضع في تقريره النهائي قبل رحيله عن مانشستر سيتي طلباً رئيسياً، وهو عمل الإدارة على حسم صفقة إليوت أندرسون، الذي يلعب في صفوف نوتنغهام فورست، لأن المدرب الإسباني لا يريد رؤية الموهبة الإنكليزية تذهب إلى مانشستر يونايتد، الذي يبحث عن خليفة البرازيلي كاسيميرو.

وأوضحت أن الصفقة المالية المتوقعة في صفقة إليوت أندرسون، التي سيحسمها مانشستر سيتي، ستبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، لكن نوتنغهام فورست يعمل على زيادتها، بعدما جلس على طاولة المفاوضات مع مانشستر يونايتد، الذي يبحث عن قائد خط وسط في الموسم القادم، عقب رحيله نجمه البرازيلي كاسيميرو، الذي رفض تجديد العقد واختار الرحيل بحثاً عن فرصة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وتابعت أن غوارديولا ترك منصبه في الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي، لكن إرثه سيكون حاضراً في الموسم القادم، بعدما استطاع خلال موسمين فقط إعادة بناء الفريق مرة أخرى، ويعتبر إليوت أندرسون القطعة الناقصة، التي ستقدم يد العون إلى المدرب القادم، الذي سيكون مُطالباً بضرورة إعادة رفاق إرلينغ هالاند إلى منصة التتويج في البريمييرليغ ودوري أبطال أوروبا.

وختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن بيب غوارديولا حاول العمل على إقناع إليوت أندرسون بالانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الموهبة الإنكليزية طلب منحه الفرصة، حتى يعمل على مساعدة نوتنغهام فورست في البقاء بمنافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو ما حصل، لكن دخول مانشستر يونايتد على الخط، ربما سيشعل الصراع بين الغريمين على الصفقة في "الميركاتو".