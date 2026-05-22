- بيب غوارديولا لم يمنح فرصاً كبيرة للاعبين العرب في مانشستر سيتي، حيث ركز على التعاقد مع نجوم الكرة الأوروبية، كما فعل سابقاً مع برشلونة وبايرن ميونخ، مما أثر على استقرار رياض محرز في الفريق. - تعاقد مانشستر سيتي مع لاعبين عرب مثل ريان آيت نوري وعمر مرموش، لكنهم لم يحصلوا على فرص كافية للمشاركة بانتظام، مما دفع مرموش للتفكير في الرحيل بحثاً عن فرص لعب أفضل. - أشاد غوارديولا بمحمد صلاح، الذي كان منافساً قوياً لمانشستر سيتي، واعتبره من أعظم اللاعبين بفضل إحصائياته وأدائه الثابت، واصفاً إياه بأسطورة حقيقية لليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يكن للمدرب الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً) ارتباط كبير بنجوم كرة القدم العربية في الدوري الإنكليزي خلال تجربته مع مانشستر سيتي، ولكنه استقطب بعض اللاعبين وواجه البعض الآخر بوصفهم خصوماً، بحصاد مختلف ومعاملة لا يمكن اعتبارها مثالية بشكل كاملٍ، إذ كان تركيزه منصباً على التعاقد مع نجوم الكرة الأوروبية أساساً خلال هذه الفترة. وهو أمر سبق أن فعله الإسباني خلال تجربته مع برشلونة الإسباني ثم بايرن ميونخ الألماني، حيث لم يمنح فرصاً للأسماء العربية.

غوارديولا وعلاقته بمحرز

كان رياض محرز من بين أهم الصفقات التي قام بها مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني، غير أن الجزائري لم يحظ بوضع مستقرّ في النادي، وكان المدرب الإسباني يعامله بطرق مختلفة لا تعكس قيمته الفنية أساساً، بل في عديد المناسبات كان محرز يغادر الميدان محبطاً، أو يلازم دكة الاحتياط رغم مهاراته العالية ومساهماته مع الفريق، كما أن المدرب الإسباني لم يمنحه فرصة المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، ليُغادر بعدها إلى الأهلي السعودي.

صفقات عربية أخرى

خلال الموسم الماضي، تعاقد مانشستر سيتي مجدداً مع لاعبين عرب، فخلال الميركاتو الصيفي، تعاقد الفريق مع المدافع الجزائري ريان آيت نوري الذي لا يلعب باستمرار في الفترة الماضية، وخلال الميركاتو الشتوي التحق به المهاجم المصري عمر مرموش، الذي لم يعرف مصيراً أفضل بما أنه لا يشارك أساسياً بانتظام، وبات قريباً من الرحيل عن النادي بحثاً عن فريق يضمن له اللعب بانتظام، رغم أن الفريق الإنكليزي دفع مبلغاً مالياً مهماً، من أجل التعاقد معه وضمّه إلى صفوفه.

غوارديولا يُشيد بصلاح

واجه غوارديولا عدداً من النجوم العرب، خاصة محمد صلاح، الذي قاد ليفربول إلى أن يكون المنافس الأخطر على "السيتي" طوال فترات عديدة، وكان كابوساً لـ"السيتي" ونجومه. واكتوى غوارديولا بنار تألق النجم المصري في أكثر من مناسبة. فخلال 18 مباراة واجه فيها "السيتي" في الدوري المحلي، سجل اللاعب المصري تسعة أهداف وصنع 6 أهداف.

ورغم ذلك، أشاد المدرب الإسباني بقدرات اللاعب المصري وقال عنه في مؤتمر صحافي خلال الشهر الماضي: "صلاح من بين أعظم اللاعبين، بفضل إحصائياته وأدائه الثابت. يا له من لاعب رائع ويا له من رجل عظيم! أهداف وتمريرات حاسمة. أسطورة حقيقية لليفربول والدوري الإنكليزي الممتاز لما قدمه. إنه الوقت الأمثل لتوديعه، ويستحق تقديرًا كبيرًا لما قدمه لعالم كرة القدم، خاصة في هذا البلد".