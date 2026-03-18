غوارديولا مهدد بعد وداع مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا

18 مارس 2026   |  آخر تحديث: 19:21 (توقيت القدس)
غوارديولا في ملعب مانشستر في 17 مارس 2026 (أليكس دود/Getty)
غوارديولا في ملعب مانشستر سيتي، 17 مارس 2026 (أليكس دود/Getty)
- بعد خروج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، أصبح رحيل المدرب بيب غوارديولا بنهاية الموسم الحالي خياراً وارداً، خاصة بعد تلميحاته السابقة حول هذا الأمر.

- من المتوقع عقد اجتماع حاسم بين غوارديولا وإدارة مانشستر سيتي لمناقشة مستقبله مع النادي، حيث سيُمنح المدرب فترة استراحة قصيرة للتفكير في خياراته.

- غوارديولا، الذي يفضل فترات تدريب قصيرة، قد يمدد عقده مع السيتي سنة إضافية بعد يونيو 2027، رغم عدم التأكد من استمراره حتى نهاية العقد الحالي.

أصبح خيار رحيل المدرب الإسباني، بيب غوارديولا (55 عاماً)، عن فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، بنهاية الموسم الحالي، وارداً بشكل كبير. فبعد مواجهة ريال مدريد مساء الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ودع النادي الإنكليزي المسابقة، بخسارته ذهاباً وإياباً أمام منافسه الإسباني ليتلقى صدمة قوية بما أنه كان يأمل في التقدم في البطولة، وحصد اللقب الثاني في مسيرته في المسابقة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأربعاء، أن اجتماعاً حاسماً سيُعقد بين بيب غوارديولا ومجلس إدارة مانشستر سيتي خلال الأيام القادمة، وسيكون مستقبله على رأس النادي محور النقاش الأساسي في هذا الاجتماع المرتقب. ويأتي هذا الاجتماع بعد استراحة قصيرة مُنحت للمدرب، ليتمكن من التفكير ملياً في الخيارات المتاحة. وتبدو كل الإمكانيات واردة بهذا الشأن، بما أن المدرب الإسباني قد يرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي، خاصة وأنه لمّح إلى ذلك في العديد من المناسبات السابقة.

هالاند على ملعب لندن في ستراتفورد، 14 مارس 2026 (كيفن هودجسون/Getty)
هالاند يفقد تأثيره في الدوري الإنكليزي.. 3 أهداف في آخر 12 مواجهة

وقبل انضمامه إلى مانشستر سيتي صيف 2016، كان غوارديولا يفضل دائماً فترات قصيرة نسبياً في تدريب الأندية، حيث أمضى أربعة مواسم مع الفريق الأول لبرشلونة وثلاثة مع بايرن ميونخ الألماني. ويتولى الآن تدريب السيتي لعشرة مواسم متتالية، ويمتد عقده حتى يونيو/حزيران 2027. ومن المرجح أن يُناقش الاجتماع المذكور مسألة تمديد عقده سنة إضافية بعد يونيو المقبل، في حال قرر غوارديولا عدم مغادرة مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي. ووقع غوارديولا على هذا التمديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قبل عدة أشهر من انتهاء عقده السابق، الذي كان يمتد حتى يونيو 2025، ولكن من غير المؤكد الآن أنه سيكمل هذا العقد.

تيري هنري يتمنى تتويج آرسنال باللقب، 8 أبريل 2025 في لندن. (ديفيد برايس/Getty)
تيري هنري: لا أحد يريد أن يفوز أرسنال بلقب البريمييرليغ

لاعبو منتخب السنغال خلال احتفالهم باللقب في دكار، 20 يناير 2026 (نيكولاس ريميني/فرانس برس)
ردود فعل غاضبة في السنغال.. من الحكومة إلى اللاعبين

من مباراة فنزويلا وأميركا في ميامي بفلوريدا، 18 مارس 2026 (روب ترينغالي/Getty)
فنزويلا تهزم الولايات المتحدة في البيسيول بعد تصريحات ترامب