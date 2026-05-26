غوارديولا لم يتردد في دعم فلسطين خلال تجربته مع سيتي

- بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لم يقتصر تأثيره على الجانب الرياضي فقط، بل برز بمواقفه الإنسانية، خاصة دعمه للقضية الفلسطينية، حيث عبّر عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني وانتقد الصمت تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. - في مؤتمر صحافي، أعرب غوارديولا عن استغرابه من عدم تأثر البعض بصور الحروب والمعاناة، مؤكدًا أن العالم تخلى عن فلسطين، مشيرًا إلى أهمية المباراة الودية بين فلسطين وكتالونيا كرمز للتضامن. - أظهر غوارديولا التزامه بقضايا إنسانية أخرى، منتقدًا سياسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والحروب في أوكرانيا والسودان، مما يعكس شخصيته الإنسانية بجانب نجاحاته الرياضية.

تجاوز تأثير مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً)، الجانب الرياضي، ليبرز أيضاً بمواقفه الإنسانية، خلال مسيرته مع النادي الذي انضم إليه في عام 2016 قبيل مغادرته مع نهاية هذا الموسم، بعدما أفصح في عدد من المناسبات عن مواقفه من القضايا العادلة، ولا سيما القضية الفلسطينية، إذ لم يتردد في التعبير عن مواقفه، مدافعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، في وقت اختار فيه العديد من المدربين والنجوم الصمت تجاه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.

ومن بين تصريحات غوارديولا الشهيرة، تلك التي أدلى بها خلال مؤتمر صحافي، مطلع العام الحالي: "لا أفهم كيف يمكن لأي شخص أن يبقى غير متأثر وهو يرى هذه الصور يومياً، هؤلاء الآباء، هؤلاء الأمهات، هؤلاء الأطفال، هذه الحياة المحطمة، دون أن يشعر بأدنى قدر من التعاطف؟ أنا آسف، لكنني لا أستطيع. يبدو أنكم (وسائل الإعلام) ممنوعون من القيام بذلك بكونه جزءاً من عملكم، لا أعرف. ولكن هل يوجد أي شخص يرى هذه الصور من جميع أنحاء العالم، صور الحروب، ويبقى غير متأثر؟ المسألة ليست مسألة صواب أو خطأ".

وساند المدرب الإسباني المباراة الودية بين منتخب فلسطين ومنتخب كتالونيا في نهاية العام الماضي، وقال عن اللقاء: "إنها مباراة تتجاوز الرمزيات. اليوم كل شيء معروف، ومن خلال هذا اللقاء سيرى الفلسطينيون أنّ جزءاً من العالم يفكر فيهم. العالم تخلّى عن فلسطين. لم نفعل شيئاً على الإطلاق. ليس ذنبهم أنهم وُلِدوا هناك. لقد سمحنا جميعاً بالقضاء على شعب كامل. الضرر وقع، ولا يمكن إصلاحه".

وظهر مدرب مانشستر سيتي بلفتة في فبراير/ شباط الماضي، حين وقّع على جميع قمصان فريق "الإرادة" الفلسطيني للمبتورين في غزة، وكان الفريق قد كرّم المدرب الإسباني سابقاً لدعمه القضية الفلسطينية، الأمر الذي أثّر فيه خلال مؤتمر صحافي، وفق ما أورده حينها موقع فوت ميركاتو الفرنسي.

وأظهر غوارديولا التزامه، داخل الملعب وخارجه، بقضايا أخرى، وانتقد أيضاً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أعقاب مقتل المواطنين الأميركيين رينيه غود وأليكس بريتي على يد عملاء إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس، فضلاً عن انتقاده الحروب في أوكرانيا والسودان. وتُظهر هذه المواقف شخصية المدرب الإسباني، الذي لم يبهر العالم فقط بخططه الناجحة، بل أيضاً بمواقفه العلنية.