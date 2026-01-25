بات مستقبل البرازيلي رودريغو (25 عاماً) محل جدل واسع، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تقلصاً ملحوظاً في حضوره مع ريال مدريد، ما فتح باب التكهنات حول استمراره داخل ملعب سانتياغو برنابيو. ومع الإدارة الفنية الجديدة بقيادة ألفارو أربيلوا، فقد الجناح البرازيلي صفة "اللاعب الذي لا يُمس"، في ظل تزايد المنافسة وتقدّم خيارات أخرى، ما صنع حالة من عدم الاستقرار الفني.

ولم يمرّ هذا الوضع مرور الكرام على نادي مانشستر سيتي الذي يراقب تحركات اللاعب من كثب، حيث بين تقرير لموقع فيجاخيس الإسباني، السبت، أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا بادر بالتواصل شخصياً مع رودريغو لعرض مشروع انضمامه إلى النادي الإنكليزي. وبالنسبة للاعب، تبرز فكرة التغيير في وقت يشعر فيه بأن مسار تطوره قد تعثّر داخل ملعب سانتياغو برنابيو، فقلة المشاركات وعدم الانتظام في الظهور دفعاه إلى حالة من الإحباط.

ويسعى المدرب الكتالوني لاستثمار هذه الفرصة مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، وهو الذي يرى في الجناح البرازيلي موهبة لم تبلغ ذروة عطائها بعد، كما يؤمن غوارديولا بأن أسلوبه الهجومي القائم على الاستحواذ سيُبرز قدرات رودريغو الفردية ويمنحه مساحة أكبر للتأثير، في وقت يخطط فيه النادي لتقديم دور محوري للاعب، وهو ما يبدو مفقوداً في الحقبة الجديدة لريال مدريد.

في المقابل، ومع استمرار أربيلوا في الاعتماد على أسماء شابة أخرى مثل الأرجنتيني ماستانتونو، بدأ رودريغو يراجع جدوى استمراره بقميص "الملكي". ورغم إدراكه أن ريال مدريد يمثل قمة كرة القدم العالمية، فإن الجلوس على مقاعد البدلاء بات يهدد طموحاته الشخصية والدولية. ولا يزال مانشستر سيتي بانتظار إشارة واضحة من محيط اللاعب قبل التحرك رسمياً وفتح باب المفاوضات مع إدارة فلورنتينو بيريز. وفي حال إتمام الصفقة، فقد يستفيد النادي الإسباني من سيولة مالية مهمة تساعده على تعزيز مراكز تعاني من نقص واضح.