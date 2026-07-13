- بيب غوارديولا، المدرب الإسباني البارز، يُعتبر مرشحاً قوياً لقيادة منتخب إيطاليا بعد مغادرته مانشستر سيتي، حيث حقق جميع الألقاب الممكنة. - الاتحاد الإيطالي يرى في غوارديولا الخيار الأمثل لإعادة بناء المنتخب الإيطالي بعد فشل التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الثالثة توالياً. - التحدي الأكبر لتعيين غوارديولا هو راتبه الضخم، حيث يتطلب الأمر موافقته على خفض راتبه بسبب الأزمة الاقتصادية في كرة القدم الإيطالية.

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، الاثنين، أن المدرب الإسباني، بيب غوارديولا (55 سنة) بات من أقوى المرشحين لقيادة منتخب إيطاليا في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد قرار مغادرته لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي وتحقيق جميع الألقاب المحلية والقارية والعالمية الممكنة.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الصحيفة الإيطالية، فإنّ المسؤولين الجدد في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعتبرون غوارديولا أفضل مرشح لتدريب منتخب إيطاليا، وأفضل مدرب يمكنه إعادة تشكيل وبناء المنتخب الإيطالي بعد سلسلة خيبات الأمل التي تعرض لها، وبشكل خاص الفشل في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، وكانت هذه المرة الثالثة توالياً التي يغيب فيها "الأزوري" عن المونديال.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو العائق الوحيد الذي يقف أمام تعيين غوارديولا مدرباً لمنتخب إيطاليا؟ هل يمكن لغوارديولا أن يقبل بتخفيض راتبه لخوض تحدٍ جديد مع منتخب إيطاليا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ورغم أن غوارديولا غادر مانشستر سيتي الإنكليزي لأنه يحتاج لأخذ استراحة بعد الضغوطات الكبيرة التي عاشها خلال عشر سنوات قضاها مع سيتي وتُوّج بالكثير من الألقاب المحلية والأوروبية، إلّا أن مشروع إعادة بناء منتخب من الصفر ومحاولة تطويره واستعادته لهيبته مثل إيطاليا، يمكن أن يُغري المدرب الإسباني كثيراً، بحسب الصحيفة الإيطالية.

ميركاتو توتنهام يتعاقد مع نجم خط وسط منتخب إيطاليا في الميركاتو

ولكن العائق الوحيد الذي يقف أمام تعيين غوارديولا مدرباً لمنتخب إيطاليا هو الراتب الكبير الذي يتقاضاه، خصوصاً أن المدرب الإسباني كان يتقاضى راتباً ضخماً مع مانشستر سيتي قبل المغادرة، يبلغ حوالى 23 مليون يورو سنوياً، وعليه؛ فإنّ موافقة الاتحاد الإيطالي على دفع هذا الراتب تُعد صعبة جداً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها كرة القدم الإيطالية في السنوات الماضية، ويتوقف الأمر على غوارديولا نفسه للموافقة على خفض راتبه من أجل خوض تحدٍ جديد في مسيرته التدريبية في كرة القدم.