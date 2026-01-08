غموض في معسكر نيجيريا بسبب تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر

- يواصل نجوم منتخب نيجيريا تمردهم على الاتحاد المحلي بسبب أزمة المنح المالية، حيث رفضوا التدرب قبل مواجهة الجزائر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، مطالبين بتسوية الملف المالي. - سيطر الغموض على معسكر "النسور الممتازة" بعد تهديد اللاعبين بعدم الانتقال من فاس إلى مراكش، ولم يصدر الاتحاد المحلي بياناً حول الأزمة، مما يعكس تكرار مثل هذه الأزمات في معسكر نيجيريا. - استغلال اللاعبين للبطولات الأفريقية للضغط على الاتحادات ليس جديداً، لكن تمردهم قبل مباراة حاسمة مثل ربع النهائي يُعد نادراً، حيث يطمحون لتكرار إنجاز النسخة الماضية.

تابع نجوم منتخب نيجيريا لكرة القدم تمردّهم تجاه الاتحاد المحلي بسبب أزمة المنح المالية التي لم يحصلوا عليها، حيث رفض اللاعبون التدرب تحسباً للمواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا يوم السبت، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، وقرروا بالتالي عدم خوض التحضيرات للمباراة إلى حين تسوية ملف المنح نهائياً، وسط حالة من الترقب بحكم صعوبة الموقف، ذلك أن بداية نيجيريا في البطولة كانت مثالية بعدما حصد المنتخب أربعة انتصارات توالياً مُظهراً قوة هجومية.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الخميس، أن الغموض سيطر في معسكر "النسور الممتازة"، في الساعات الماضية، بعد تهديد اللاعبين بعدم التحول من فاس إلى مراكش لمواجهة الجزائر يوم السبت في ربع النهائي، ولم يصدر الاتحاد المحلي بياناً بشأن الأخبار الأخيرة التي تتحدث عن تمرّد اللاعبين. وذكرت الصحيفة الفرنسية أنّ مثل هذه التحركات سبق أن حصلت سابقاً داخل معسكر نيجيريا في مناسبات عديدة، آخرها قبل خوض الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم أمام الغابون، حيث طالب اللاعبون بالحصول على المنح وهددوا بعدم خوض اللقاء قبل أن يتم تجاوز الأزمة.

وتكررت مثل هذه التصرفات في البطولات الأفريقية باستمرار، إذ يستغل بعض اللاعبين النهائيات من أجل الضغط على الاتحادات للحصول على المنح المالية وتسوية الملفات العالقة، وما يحصل داخل معسكر نيجيريا لا يُعتبر مفاجئاً ولكن نادراً ما يتمرّد لاعبون قبل موعد كبير مثل ربع نهائي البطولة الأفريقية، حيث يطمح رفاق فيكتور أوسيمين إلى إعادة سيناريو النسخة الماضية عندما تأهلوا إلى المباراة الختاميّة، رغم أنّ الغلبة كانت حينها لمنتخب ساحل العاج الذي حصد اللقب أمام جماهيره.